В СФ объяснили, что обязательная вакцинация от COVID-19 возможна лишь в период пандемии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Обязательная вакцинация некоторых групп населения от коронавируса, согласно действующему законодательству, возможна только в период сложной эпидемиологической ситуации, заявил ТАСС в среду член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

"Президент [России Владимир Путин] неоднократно выступал [с заявлениями], что вакцинация должна быть добровольной. Другое дело - период эпидемии, чрезвычайное состояние. В этом случае начинает действовать закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Действительно, в период пандемии <...> представители некоторых профессий подлежат обязательной вакцинации", - сказал Круглый.

"Это не значит, что она принудительная, но люди, например, определенных профессий, связанных с общением с людьми, должны быть вакцинированы, иначе их не допускают до работы", - подчеркнул сенатор.

Он добавил, что обязательность вакцинации для некоторых групп населения во время пандемии в настоящее время регулируется только данным законом. Согласно действующему законодательству при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, главные государственные санитарные врачи субъектов РФ наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. Вакцина от коронавируса в феврале 2021 года приказом Минздрава была внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью "Российской газете", что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной.