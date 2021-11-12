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Матвиенко: Чазов многое сделал для подготовки молодого поколения врачей

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что разработанные ученым новые методы диагностики и лечения в области кардиологии и сегодня широко применяются в клинической практике

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Выдающийся кардиолог, академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов получил признание во всем мире благодаря своему трудолюбию и плодотворной научно-исследовательской и наставнической работе, говорится в телеграмме с соболезнованиями, направленной в пятницу председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в НМИЦ. Чазов умер в возрасте 92 лет.

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"Уход из жизни талантливого врача и ученого является большой утратой для российской медицины и науки. Долгие годы Евгений Иванович служил отечественному здравоохранению, многое сделал для подготовки молодого поколения врачей. Плодотворная научно-исследовательская и наставническая работа, опыт, трудолюбие снискали ему признание во всем мире", - отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что разработанные Чазовым новые методы диагностики и лечения в области кардиологии и сегодня широко применяются в клинической практике. "Светлая память о Евгении Ивановиче навсегда останется в наших сердцах", - написала она.

Чазов родился 10 июня 1929 года в Нижнем Новгороде. Его трудовая деятельность отмечена множеством наград. Он стал лауреатом Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, премии Совета министров СССР и Государственной премии России. Также Чазов стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", Героем Социалистического Труда, получил четыре Ордена Ленина.

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Матвиенко, Валентина Ивановна
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