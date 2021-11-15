Число госпитализаций с ковидом в Новгородской области снизилось на 40% за нерабочие дни

"Те меры, которые были введены, ограничительные - нерабочие дни, мы от них видим серьезный эффект по снижению именно тяжелых форм заболевания и поступления на стационарное лечение", - сказала Тимофеева, добавив, что в настоящее время в регионе свободно 25% коечного фонда

ТАСС, 15 ноября. Количество госпитализаций тяжелобольных пациентов с коронавирусом в Новгородской области снизилось на 40% за период нерабочих дней, которые были введены в регионе с 8 по 14 ноября. Об этом сообщила зампред регионального правительства Анна Тимофеева. По данным региональных властей, число ежесуточных госпитализаций сократилось на 40%.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства, в конце октября - до введения нерабочих дней, в регионе ежедневно в среднем госпитализировали до 170 человек, на первой неделе ноября, во время нерабочих дней, в среднем больницы принимали по 128 пациентов с коронавирусом в сутки. "С 8 по 14 ноября число госпитализаций [снизилось] до 100 в сутки", - сказали в пресс-службе.

Новгородская область первой из регионов РФ заявила о продлении нерабочих дней из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Ковидные каникулы в области продлились три недели, с 25 октября по 14 ноября. В это время приостанавливалась торговля непродовольственными товарами, работа общепита, кинотеатров, саун, сферы бытовых услуг, действовали ограничения на проведение развлекательных мероприятий, которые так же, как и запрет на проведение массовых мероприятий, работу дискотек и ночных клубов, сохранятся в Новгородской области до 1 декабря. Также продолжает действовать система QR-кодов для посещения общественных мест и после нерабочих дней.

Всего в регионе зарегистрировано 54 809 случаев COVID-19, за последние сутки - 320. Выздоровели 46 737 человек, 565 умерли.