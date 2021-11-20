Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Гаркалина

"Прискорбной новостью для отечественной культуры стал уход из жизни любимого миллионами зрителей актера, театрального педагога, народного артиста РФ Валерия Борисовича Гаркалина. Он был истинно благородным человеком, чутким и безгранично талантливым. Его экранные образы - отражение целой эпохи, а роли в театре всегда считались большим событием для преданных поклонников", - привели в пресс-службе Минкультуры РФ слова Любимовой.

Министр отдельно отметила педагогическую деятельность Гаркалина, который был преподавателем ГИТИСа. По словам Любимовой, возможность стать учеником выдающегося артиста была большой удачей для каждого студента. "Его невероятный творческий опыт и редкие умения вдохновляли ребят на удивительные свершения. Прошу передать родным и близким мои глубокие искренние соболезнования. Светлая память", - заключила она.

Гаркалин был доставлен 2 октября с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке. В субботу стало известно о том, что он умер в возрасте 67 лет.