Проклова отметила, что Русланову будут долго помнить по замечательным ролям в кино

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Народную артистку РФ Нину Русланову зрители будут помнить по ее замечательной работе в кинематографе. Об этом ТАСС сказала заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.

Русланова умерла в воскресенье на 76 году жизни.

"Сложную жизнь прожила эта женщина. С самого детства судьба ее не баловала. И даже хорошие роли, которые она играла, все равно их страдая исполняла. Она была очень трепетным человеком...Русланова точно не будет обижена памятью людей. Память зрителей обязательно оправдает многие сложности в ее жизни. Зрители будут всегда вспоминать добрым словом ее работу в кино", - сказала Проклова. Она отметила, что Русланова была очень честной и глубокой актрисой. "Соболезнования близким и всем нам, кто потерял такую великую актрису", - сказала собеседница ТАСС.

Русланова была гениальной и неповторимой актрисой, ее уход - большая потеря для культуры. Такое мнение ТАСС выразил кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара, у которого Русланова снялась в фильме "Завтра была война".

"Для меня это большой удар, большая потеря. И думаю не только для меня, а для всей нашей культуры и всего нашего искусства, потому что это действительно гениальная, неповторимая актриса, истинно русский характер. На таких русских женщинах и держится наша земля", - сказал Кара.

Режиссер добавил, что ему "очень повезло" работать с Руслановой над фильмом "Завтра была война". "Она заслуженно получила за эту роль премию "Ника", но не в этом дело. Она была фундаментом в нашей картине, я начинал именно с ней работать над фильмом, она предлагала мне очень много. Замечательно мы работали, у меня самые теплые и искренние воспоминания, сейчас очень тяжело говорить",- добавил режиссер.