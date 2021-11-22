В Хабаровском крае ограничили движение междугородних автобусов из-за циклона

ТАСС, 22 ноября. Гололедица на дорогах и плохая видимость из-за снежного циклона в Хабаровском крае привели к ограничениям движения пассажирских автобусов на внутрирегиональных дорогах, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"По данным "Хабуправдор", по состоянию на 12:00 (05:00 мск) 22 ноября в превентивных целях введены ограничение для движения пассажирских автобусов на автодорогах сообщением Хабаровск - Биробиджан, Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск - Бикин. Для приведения автодорог в нормативное состояние задействованы бригады дорожных служб", - говорится в сообщении.

На краевой трассе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре дежурят мобильные группы спасателей для оказания помощи автомобилистам. В готовности находится аэромобильная группировка регионального МЧС.

Власти Хабаровска ввели в городе режим повышенной готовности из-за снегопада, который начался в ночь на понедельник. Коммунальные службы ведут расчистку дорог и тротуаров. МЧС предупреждало жителей о приближающемся циклоне 22 и 23 ноября.

По информации синоптиков, в понедельник днем в Хабаровске идет снег, температура воздуха минус 10 градусов при скорости ветра до 16 м/c.