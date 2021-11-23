Пострадавших при пожаре под Астраханью выписали из больницы

АСТРАХАНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Четверо детей и их мать, пострадавшие при пожаре в многоквартирном доме под Астраханью 17 ноября, выписаны из больницы, сообщили ТАСС во вторник в Черноярской районной больнице.

17 ноября произошло возгорание кровли и внутренней отделки на площади 150 кв. м в одноэтажном многоквартирном жилом доме в селе Черный Яр Астраханской области. Двое детей погибли. Все дети, погибшие и пострадавшие при пожаре, а также госпитализированная женщина - члены одной многодетной семьи.

"Состояние детей и их матери удовлетворительное, все они были выписаны сегодня",- сообщили в районной больнице.

Ранее СУ СК по Астраханской области возбудило уголовное дело в отношении матери детей, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). По версии следствия, вечером 17 ноября она оставила без присмотра шестерых детей в возрасте от двух месяцев до семи лет и ушла в магазин. Двое детей 2014 и 2016 годов рождения начали играть с найденной в коридоре зажигалкой. Из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар, в результате которого погибла двухлетняя девочка и ее годовалый брат, а четверо детей и сама женщина были госпитализированы в стационар.

В результате пожара в многоквартирном доме было повреждено пять квартир, жителям которых власти Черноярского района готовы предоставить временное жилье и необходимую материальную помощь.