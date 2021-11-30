В театре подтвердили, что Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Народного артиста РФ Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве 1 декабря. Об этом сообщается на сайте театра "Градский холл".

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"Гражданская панихида состоится в театре 1 декабря с 10:00 до 12:00. Захоронение на Ваганьковском кладбище в 13:30", - говорится в тексте. Уточняется, что прощание пройдет "в частном формате", без аккредитации СМИ.

Ранее о месте похорон ТАСС сообщил источник.

Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. По информации газеты "Известия", 26 ноября его экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейск Челябинской области. В 1967 году он окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 году получил диплом Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) по специальности "оперный и концертно-камерный певец".

Градский - автор музыки к фильмам "Романс о влюбленных", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Исполнитель песен "Нам не жить друг без друга", "Как молоды мы были" и других.