Любимова призвала не винить сотрудников музея Тургенева в гибели исторического дуба

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники музея-заповедника Спасское-Лутовиново оберегали "тургеневский дуб" и заботились о нем, винить их в гибели дерева недопустимо. Такое мнение высказала в среду журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

Накануне стало известно, что дуб, который был посажен писателем Иваном Тургеневым и являлся главной реликвией усадьбы его матери в Спасском-Лутовинове в Орловской области, упал из-за урагана. Дереву было около 200 лет, оно заняло первое место в конкурсе "Лучшее дерево в России - 2021", а в феврале 2022 года претендовало на участие в конкурсе "Европейское дерево года".

"Это невероятная потеря. Я там была несколько недель назад и видела, что сотрудники музея относились к дубу как к одушевленному экспонату, - сказала Любимова. - Ни одной мысли нет в Министерстве культуры о том, что было халатное отношение. Эти сотрудники трудятся там много лет и делают это очень искренне".

По словам министра, в повестке нет вопроса о выдвижении другого дерева на европейский конкурс.

Любимова призвала подумать, как увековечить память о "тургеневском дубе". "Сейчас сотрудники музея прорабатывают [вопрос], что же можно сделать, чтобы увековечить его память. Кто-то говорит: "Давайте посадим новый". Кто-то отвечает: "Кто же сейчас вместо Ивана Сергеевича может посадить дерево на этом месте?" С другой стороны, из желудей этого дуба на протяжении многих лет проращивали деревца, это фактически его дети. Будем советоваться, как правильно, как этично поступить", - отметила она.

Об усадьбе

Спасское-Лутовиново - усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из Спасского мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Дом с восстановленной обстановкой был открыт в 1976 году, его воспроизвели на основе проекта художника Луки Перепелицы.