На ежегодную пресс-конференцию Путина пригласят СМИ, имеющие статус иноагента

"Да, действительно. Не всех, конечно, их же много, иноагентов. Но основные СМИ, которые в том числе активно принимают участие в освещении президентской тематики, будут приглашены", - сказал он.

Песков пояснил, что статус иноагента не является для СМИ запретом на работу в России.

Отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность некоего "плана Б", в том числе отмены или переноса пресс-конференции в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, пресс-секретарь сказал: "Мы с вам живем в такое время, что развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить свои корректировки, и не только в плане пресс-конференции".