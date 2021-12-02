На ежегодную пресс-конференцию Путина пригласят СМИ, имеющие статус иноагента

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Кремль пригласит на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина 23 декабря СМИ, имеющие статус иноагента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, действительно. Не всех, конечно, их же много, иноагентов. Но основные СМИ, которые в том числе активно принимают участие в освещении президентской тематики, будут приглашены", - сказал он.
Песков пояснил, что статус иноагента не является для СМИ запретом на работу в России.
Отвечая на вопрос, обсуждается ли возможность некоего "плана Б", в том числе отмены или переноса пресс-конференции в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, пресс-секретарь сказал: "Мы с вам живем в такое время, что развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить свои корректировки, и не только в плане пресс-конференции".