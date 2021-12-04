Медведев заявил, что до конца 2024 года в РФ построят около 1 300 школ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что до конца 2024 года в РФ будет построено около 1 300 новых школ.

"До конца 24-го года в России появятся не менее 1 300 школ для более чем миллиона учащихся", - заявил он, выступая в субботу на съезде "Единой России" с докладом о работе партии за последние пять лет.

Медведев также обратил внимание на решение проблемы с развитием дошкольного образования. "Сейчас в числе наших приоритетов - ликвидация очередей в детские сады, создание условий для обучения детей, укрепления их здоровья", - пояснил он. В рамках этого направления, по данным председателя единороссов, с 2016 года созданы свыше 480 тыс. новых мест для дошкольников. Это "позволило сказать, что мы практически задачу [ликвидации] очередей решили, построено около 3 тыс. новых детских садов", сказал он.

Говоря о реализации партийных проектов, Медведев обратил внимание в том числе на реализацию проекта по развитию здравоохранения и проекта "Городская среда", реализация которого позволила благоустроить свыше 60 тыс. дворов и 20 тыс. общественных пространств. Медведев также выделил экологический партпроект "Чистая страна", который объединил 600 экологических и зоозащитных организаций. "В партии успешно работал общественный экологический мониторинг, [партия] активно участвовала в решении вопросов связанных с ликвидацией свалок, проводила всероссийские субботники", - перечислил он.

В целом, по оценке Медведева, партийные проекты "приносят реальную пользу".

Средства на социальные цели

Медведев также заявил о важности контроля со стороны партии за фактическим выделением средств на социальные цели.