Медведев заявил, что до конца 2024 года в РФ построят около 1 300 школ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что до конца 2024 года в РФ будет построено около 1 300 новых школ.
"До конца 24-го года в России появятся не менее 1 300 школ для более чем миллиона учащихся", - заявил он, выступая в субботу на съезде "Единой России" с докладом о работе партии за последние пять лет.
Медведев также обратил внимание на решение проблемы с развитием дошкольного образования. "Сейчас в числе наших приоритетов - ликвидация очередей в детские сады, создание условий для обучения детей, укрепления их здоровья", - пояснил он. В рамках этого направления, по данным председателя единороссов, с 2016 года созданы свыше 480 тыс. новых мест для дошкольников. Это "позволило сказать, что мы практически задачу [ликвидации] очередей решили, построено около 3 тыс. новых детских садов", сказал он.
Говоря о реализации партийных проектов, Медведев обратил внимание в том числе на реализацию проекта по развитию здравоохранения и проекта "Городская среда", реализация которого позволила благоустроить свыше 60 тыс. дворов и 20 тыс. общественных пространств. Медведев также выделил экологический партпроект "Чистая страна", который объединил 600 экологических и зоозащитных организаций. "В партии успешно работал общественный экологический мониторинг, [партия] активно участвовала в решении вопросов связанных с ликвидацией свалок, проводила всероссийские субботники", - перечислил он.
В целом, по оценке Медведева, партийные проекты "приносят реальную пользу".
Средства на социальные цели
Медведев также заявил о важности контроля со стороны партии за фактическим выделением средств на социальные цели.
"Парламентом принят бюджет на ближайшие три года. По инициативе партии в нем заложены средства на финансирование многих социальных проектов, которые представлены в народной программе. Партия должна контролировать, чтобы деньги - на это хочу обратить внимание - действительно, фактически, выделялись. Бюджет бюджетом, но нужно смотреть за тем, чтобы деньги фактически выделялись, чтобы они расходовались строго по назначению и максимально эффективно", - сказал Медведев, выступая на проходящем в субботу пленарном заседании третьего этапа ХХ съезда партии.
Результаты такого контроля, подчеркнул председатель "Единой России", должны быть отражены в отчетах об исполнении партийной народной программы, которые теперь становятся ежегодными, как для депутатов перед избирателями, так и для фракции ЕР в Госдуме перед руководящими органами партии.
По словам Медведева, партийная программа единороссов близка и понятна гражданам, она предельно конкретна. "У нас впервые такая программа, наверное", - заметил он, добавив, что в документе заложено видение того, что нужно сделать, чтобы создать в стране хорошее образование, здравоохранение, поддержать культуру, выйти на новый уровень экономического развития, заботиться о сохранении окружающей среды.
Медведев поблагодарил членов партии за проделанную в предыдущие годы работу. "Она была непростой, но сегодня очевидно, что работы меньше не будет. Главная наша цель - полностью выполнить те обязательства, которые заложены в народную программу. Это первое, что будут спрашивать с нас люди, наши избиратели", - подчеркнул он, добавив, что вся работа партии должна быть подчинена этой задаче.
Медведев также напомнил, что еще до выборов в сентябре народная программа ЕР стала основой для работы ее фракции в Думе, а положения этого документа стали действующими законами. "Наш документ будет корректироваться, дополняться в соответствии с актуальной повесткой дня. Для реализации этих предложений "Единая Россия" намерена тесно взаимодействовать с федеральными и региональными органами власти", - резюмировал председатель партии.