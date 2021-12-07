"Дождь" намерен продолжить оспаривать включение в реестр СМИ-иноагентов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) продолжит оспаривать решение Минюста о внесении его в реестр СМИ-иноагентов. Об этом во вторник сообщила генеральный директор канала Наталья Синдеева.

"Телеканал будет оспаривать это решение суда", - написала она в Facebook, комментируя принятое в понедельник решение суда о признании законным включение телеканала в реестр СМИ-иноагентов.

Замоскворецкий суд Москвы 6 декабря признал законным включение телеканала "Дождь" в реестр СМИ-иноагентов. Он был включен в него 20 августа.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America - филиала российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.