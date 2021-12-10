Освобожденное из-под ареста в Дании судно "Академик Иоффе" прибыло в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Российское научно-исследовательское судно (НИС) "Академик Иоффе", освобожденное из-под ареста в Дании, в пятницу утром прибыло в Калининград и ошвартовалось в морском рыбном порту, сообщили ТАСС в диспетчерской этого порта.

"Судно "Академик Иоффе" зашло в порт и в 07:00 (08:00 мск) пришвартовалось к причалу № 25", - сказал дежурный диспетчер порта.

НИС "Академик Иоффе", находившееся на пути к проведению океанографической научной экспедиции, 1 ноября было задержано датскими властями на рейде порта Скаген по иску третьей стороны в качестве обеспечительной меры, были изъяты судовые документы. На борту судна, которое используется Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН, находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.

24 ноября 11 членов экипажа "Академика Иоффе", включая капитана, и 23 участника научной экспедиции были доставлены из Дании в Калининград на другом российском НИС "Академик Николай Страхов".

Во вторник, 7 декабря, стало известно, что по результатам рассмотрения апелляционной жалобы вынесено решение об отмене постановления суда Йоринга (Дания) от 1 ноября 2021 года об аресте НИС "Академик Иоффе". После получения судовых документов российское судно покинуло Данию и проследовало в Калининград, куда и прибыло в пятницу, 10 декабря.