Сахалин будет развивать систему обращения с отработанными химическими источниками тока

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Правительство Сахалина и ООО "Дюраселл Раша" подписали соглашение о намерениях в сфере развития системы раздельного накопления, утилизации отработанных химических источников тока и создания условий для сокращения выбросов парниковых газов на Сахалине.

"Суть нашего соглашения - мы хотим построить структуру для сбора батареек для дальнейшей утилизации. При чем здесь климат? При том, что, утилизируя, правильно перерабатывая одну батарейку, мы сокращаем на 100 граммов выброс СО2. Нашим проектом в масштабах всей страны мы можем сократить [выброс] на 120 тыс. тонн, в масштабах Сахалина - на 75 тонн. Это малый золотник, но очень дорогой", - сказал генеральный директор "Дюраселл Раша" Юрий Коротаев после подписания документа, которое состоялось в рамках презентации климатической программы Сахалинской области.

Кроме того, власти Сахалина и Центр стратегических разработок подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сокращения выбросов парниковых газов. Предметом соглашения в том числе является сотрудничество в сфере развития климатического регулирования Сахалинской области, улучшение показателей выбросов парниковых газов. Соглашение, как отметил президент ЦСР Владислав Онищенко, предполагает вступление Сахалина в Ассоциацию регионов России по климату. Он также предложил создать рабочую группу по реализации климатической повестки на региональном уровне и предложил губернатору Сахалинской области возглавить эту группу.

"Это объединение субъектов РФ на базе ЦСР, которое обеспечивает консолидирование многосторонних усилий и координацию с федеральным центром в области разработки и реализации климатической политики. Работа в этом направлении включает обмен опытом и лучшими практиками с целью создания условий для сокращения выбросов парниковых газов в регионах страны с учетом их уникальных структурных и экологических особенностей", - пояснили в медиацентре ЦСР.

О климатической повестке

В текущем году был принят федеральный закон "Об ограничении выбросов парниковых газов", устанавливающий рамки углеродной отчетности для крупных предприятий, который определяет правовую основу реализации климатических проектов в России. К июлю 2022 года должны быть разработаны нормативные правовые документы по реализации на территории РФ климатических проектов. Ранее Сахалинская область была выбрана в качестве пилотного региона для создания системы торговли углеродными единицами, а также системы выбросов и поглощения парниковых газов.

В рамках климатического эксперимента к концу 2025 года Сахалинская область должна достичь углеродной нейтральности, то есть состояния, при котором масса выбросов парниковых газов на территории будет равна массе их поглощения за календарный год.

Власти Сахалина первыми в России утвердили климатическую программу региона до 2025 года. Она предполагает 100% технической газификации области, перевод 145 угольных котельных на газ, газификацию более 37 тыс. домовладений и 157 предприятий. Еще одна цель программы на 2025 год - 15-28% от общей выработки электрической энергии на базе возобновляемых источников электроэнергии, запуск инфраструктуры по вторичной переработке отходов, перевод на природный газ 98,5 тыс. единиц автотранспортной техники, строительство Экополиса.

Кроме того, программой предусмотрен запуск железнодорожного пассажирского сообщения с использованием поездов на водородных топливных элементах в 2024 году и ежегодное производство водорода не менее 30 тыс. тонн в год, начиная с 2024 года.