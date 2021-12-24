В Общественной палате назвали наложенный на Meta штраф справедливым

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал справедливым решение российского суда об оборотном штрафе в отношении Meta Platforms (ранее Facebook), Россия обязана защищать своих граждан и бизнес от произвола больших иностранных корпораций.

"Решение суда справедливо и закономерно. Иностранные технологические компании, получающие прибыль на российском рынке, должны соблюдать российское законодательство и уважать интересы российских пользователей", - сказал Малькевич в пятницу ТАСС.

По его словам, американские IT-гиганты "постоянно демонстрируют свое пренебрежительное отношение к требованиям российских регуляторов и нежелание как соблюдать закон, так и платить наложенные судом штрафы за его нарушения".

"Очевидно, что бигтех живет двойными стандартами, адаптируя свое поведение в зависимости от рынка, на котором работает. Трудно представить ситуацию, в которой Facebook или Google будут игнорировать требования общеевропейского законодательства, регуляторов или решения европейских судов. При этом не стоит думать, что штрафы за неудаление деструктивного контента - российское изобретение. В ближайшее время в Евросоюзе может быть принят закон, так называемый закон о цифровых рынках, который также предусматривает наложение оборотных штрафов за подобные нарушения", - подчеркнул член ОП.

Он отметил, что Россия "обязана защищать своих граждан и бизнес от произвола бигтеха и требовать от него беспрекословного исполнения действующего национального законодательства". "Ни одна соцсеть в мире, каких бы финансовых успехов она не достигла, не имеет права игнорировать действующее законодательство и судебные решения страны, в которой работает и зарабатывает", - уточнил Малькевич.

Мировой суд в Москве в пятницу оштрафовал Meta Platforms (ранее Facebook) на сумму более 1,9 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной в РФ информации. Ранее суд по аналогичному иску оштрафовал Google на сумму более 7,2 млрд рублей.