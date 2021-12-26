Отец Тепляковой ответил на призыв члена СПЧ приостановить ее обучение на психфаке МГУ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Отец девятилетней студентки факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Алисы Тепляковой Евгений Тепляков выразил мнение, что член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов не имеет права выступать с заявлениями по поводу учебы ребенка.

"С точки зрения действующего законодательства [академик] Асмолов не имеет никакого права выступать ни с каким заявлением по поводу нашего ребенка. Мало того, что он его никогда не видел и с ним не пересекался, так это еще и нарушение персональных данных и просто неэтично. <...> Нарушение неприкосновенности личной жизни, и самое главное, что любые диагнозы, любые заключения возможны только после соответствующей процедуры, а не потому, что он Асмолов", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала "Рен ТВ".

Тепляков добавил, что для объективности заявлений Асмолов должен был связаться с родителями девочки, однако не сделал этого. "Из чего следует, что этот комментарий не имеет никакого отношения к действительности", - отметил он.

Отец девятилетней студентки МГУ выразил желание, чтобы комиссия по этике дала оценку действиям Асмолова.

Ранее Асмолов предложил приостановить обучение Тепляковой на психфаке МГУ. По его словам, существует высокая вероятность появления у нее в будущем нарушений психического и психофизиологического развития из-за "подобного социально-педагогического эксперимента".

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова 24 декабря рекомендовала сотрудникам психологического факультета МГУ подобрать индивидуальный план обучения для девятилетней студентки.