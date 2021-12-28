Лицензирование медучреждений Севастополя планируется завершить за 1,5 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Медицинские организации Севастополя будут соответствовать лицензионным требованиям к июню 2023 года, сообщил журналистам во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

"Мы должны завершить полностью лицензирование к июню 2023 года. Всего необходимо [лицензировать] 116 объектов. В этом году - 27 [получили]", - сказал Развожаев, уточнив, что в общей сложности лицензии сейчас есть у 67 учреждений Севастополя.

Как пояснили ТАСС в городском департаменте здравоохранения, эти 116 объектов входят в состав 17 госучреждений. Сейчас лицензии есть у 58% объектов. Получено положительное санэпидзаключение, но пока не получена лицензия для еще семи объектов.

По данным горздрава, в 2022 году планируется разработать проектно-сметную документацию и провести ремонт для еще 33 объектов, чтобы привести их к необходимому уровню. На еще девяти объектах ремонт идет в данный момент.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 июля 2023 года полномочий правительства РФ по определению срока, в течение которого допускается работа медицинских организаций Крыма и Севастополя без получения лицензий. Ранее предусматривалось, что упрощенный режим должен был прекратить действие 1 января 2021 года.

О строительстве больницы скорой медицинской помощи

Развожаев также сообщил, что строительство больницы скорой медицинской помощи в Севастополе началось, но из-за доработки проекта выполнено только 10% работ.

"Сейчас набираем хорошие темпы работ. Из-за того, что весь год занимались перепроектированием, темпы строительства были невысокими. Сейчас все, что касается первого и нулевого этапа, готово. В этом году порядка 10% готовность объекта будет, в следующем году строительство больницы будет идти активными темпами", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что открытие больницы, с учетом монтажа оборудования, запланировано на 2023 год.

Ранее правительство города заключило соглашения с ООО "РТ-СоцСтрой" (структура госкорпорации "Ростех") на строительство онкологического центра и больницы скорой медицинской помощи на площадке будущего медицинского кластера. Средства на строительство БСМП заложены в федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя в размере 7 млрд 580 млн рублей.