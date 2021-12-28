МИД РФ: в России будут помнить Десмонда Туту как выдающегося защитника прав человека

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Лауреата Нобелевской премии мира и бывшего архиепископа Кейптаунского Десмонда Туту, который умер 26 декабря на 91-м году жизни, будут помнить в России как выдающегося защитника прав человека и духовного лидера.

Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Туту принимал активное участие в борьбе с режимом апартеида в ЮАР и в последующем формировании в стране демократического гражданского общества. В России будут помнить его как выдающегося защитника прав человека и духовного лидера, который пользовался большим уважением не только в Южной Африке, но и во всем мире", - отметили в дипведомстве.