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Прогноз ВОЗ и детская вакцина для Петербурга.
Прогноз ВОЗ и детская вакцина для Петербурга.
Прогноз ВОЗ и детская вакцина для Петербурга.
Прогноз ВОЗ и детская вакцина для Петербурга.
Прогноз ВОЗ и детская вакцина для Петербурга.
Пандемия COVID-19

Прогноз ВОЗ и детская вакцина для Петербурга. Главное о коронавирусе за 10 января

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 10 666 679 случаев заражения, из них новых — 15 830. За сутки умер 741 человек, за весь период — 316 904.  
  • Партию вакцины от ковида для детей могут доставить в Петербург в течение недели.
  • Свойства гибрида штаммов "дельта" и "омикрон" описывать преждевременно, так как сначала нужно понять, существует ли вообще новая мутация, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 055 824 случая заражения, из них новых — 2 778. Госпитализированы 708 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 307,4 млн случаев заражения, умерли 5 490 247 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В ВОЗ заявили, что конец пандемии уже виден, но ближайшие три месяца "будут тяжелыми".
  • Клеточный иммунитет от простуды может защищать от заражения коронавирусом.
  • Южнокорейские биологи открыли первые свидетельства того, что коронавирус может проникать не только в нервные клетки, но и в микроглию — вспомогательные тельца мозга. Это способствует появлению воспалений и долгосрочных нарушений в работе нервной системы. 
  • Число случаев заражения в США превысило 60 млн
  • В Швеции вводят новые ограничения в связи с ростом заболеваемости.
Теги
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