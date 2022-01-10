Прогноз ВОЗ и детская вакцина для Петербурга. Главное о коронавирусе за 10 января

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 10 666 679 случаев заражения, из них новых — 15 830. За сутки умер 741 человек, за весь период — 316 904.
- Партию вакцины от ковида для детей могут доставить в Петербург в течение недели.
- Свойства гибрида штаммов "дельта" и "омикрон" описывать преждевременно, так как сначала нужно понять, существует ли вообще новая мутация, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Москва
- Всего зафиксировано 2 055 824 случая заражения, из них новых — 2 778. Госпитализированы 708 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 307,4 млн случаев заражения, умерли 5 490 247 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В ВОЗ заявили, что конец пандемии уже виден, но ближайшие три месяца "будут тяжелыми".
- Клеточный иммунитет от простуды может защищать от заражения коронавирусом.
- Южнокорейские биологи открыли первые свидетельства того, что коронавирус может проникать не только в нервные клетки, но и в микроглию — вспомогательные тельца мозга. Это способствует появлению воспалений и долгосрочных нарушений в работе нервной системы.
- Число случаев заражения в США превысило 60 млн.
- В Швеции вводят новые ограничения в связи с ростом заболеваемости.