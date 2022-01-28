Как интернет узнает ваши телефоны и адреса. Что не так с хранением персональных данных

Речь о том, что преступники крадут базы с персональными данными, пользуясь уязвимостями в защите.

С начала пандемии утечек данных стало больше, как и в целом киберпреступности. По данным Генпрокуратуры РФ, в 2020 году (полных данных за 2021 год пока нет) произошло 510,3 тыс. преступлений в этой сфере. Они составили 25% среди всех преступлений, зарегистрированных в стране. Еще шесть лет назад в общей структуре преступности на их долю приходилось менее 2%.

"За последний год количество утечек данных по всему миру выросло колоссально. У каждого человека сначала украли, а потом продали его данные больше чем один раз. В 75% случаев за утечки ответственны внутренние сотрудники, инсайдеры. И чем крупнее база данных у компании, тем более она интересна с точки зрения мошенников", — рассказала Наталья Касперская, президент группы компаний InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт".

По данным опроса "Лаборатории Касперского" в 2021 году, каждая четвертая организация в России (24%) столкнулась с утечкой данных о сотрудниках в результате киберинцидента. При этом вы можете не знать, что ваши данные утекали. Только каждая пятая из них (23%) рассказала о случившемся инциденте до того, как о нем узнали СМИ, а 74% вообще не комментировали его.