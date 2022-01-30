Полиция начала расследование по факту осквернения Могилы Неизвестного Солдата в Оттаве

ОТТАВА, 30 января. /ТАСС/. Полиция Оттавы начала расследование по факту осквернения Могилы Неизвестного Солдата, расположенной у мемориального комплекса в центре канадской столицы, во время акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированной канадскими дальнобойщиками.

"Ведется несколько уголовных расследований в связи с осквернением Национального военного мемориала и статуи Терри Фоксу", - говорится в Twitter полицейского управления Оттавы в воскресенье. Кроме того, правоохранители расследуют и другие инциденты, в том числе распространение угроз в адрес полицейских и городских служащих, а также повреждение автомашины.

В субботу в соцсетях появились видеоролики, на которых видно, как женщина танцует на Могиле Неизвестного Солдата. Официальные власти уже осудили этот инцидент. Кроме того, неизвестные надели на шею статуи национальному герою Терри Фоксу канадский флаг и вставили ему в руку древко с перевернутым флагом Канады.

Ранее в воскресенье полиция Оттавы сообщила, что по итогам первого дня протеста никаких крупных инцидентов не было и никто не был задержан.

Протесты в Канаде

Актив дальнобойщиков предложил сформировать "Конвой за свободу - 2022" в середине января на фоне начала требования паспортов вакцинации у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США. 23 января в сторону Оттавы выехала из тихоокеанской провинции Британская Колумбия первая колонна грузовиков. По мере продвижения дальнобойщиков на восток к ним присоединялись их коллеги из других регионов и сторонники на личных автомобилях. Для помощи участникам автопробега организован специальный фонд, в котором уже $8 млн.

Масштабная акция в столице страны началась 29 января. Полиция Оттавы по-прежнему не сообщает о количестве участников демонстрации в первый день. Днем в субботу, судя по заполненности людьми улиц в центре города, численность протестующих была сопоставима по численности с празднованием Дня Канады, когда в центре канадской столицы собираются до 50 тыс. человек. В воскресенье, по данным правоохранительных органов, в центре города могут собраться не менее 10 тыс. протестующих.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей в субботу вечером по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию.