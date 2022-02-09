Собрание сочинений: звукозаписывающие гиганты скупают права на песни легендарных артистов

Сотни миллионов долларов за каталоги легендарных или популярных песен. Скупка крупными звукозаписывающими компаниями прав на музыку стала трендом двух последних, "пандемийных" лет. В 2021 году инвесторами на приобретение авторских прав было потрачено больше $5 млрд. Рассказываем, зачем корпорации выкладывают такие огромные деньги за старые песни и кто из музыкантов оказался на сегодня самым успешным не только автором, но и бизнесменом. Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать В начале 2022 года стало известно, что наследники Дэвида Боуи (вдова, сын от первого брака и дочь от второго) продали права на его музыку Warner Music Group. В сделку были включены не только сольные работы артиста, но и саундтреки к фильмам, а также альбомы группы Tin Machine, где Боуи в конце 80-х — начале 90-х годов играл в качестве рядового музыканта. Общая стоимость сделки составила $250 млн.

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Минувший 2021 год был отмечен целым рядом громких сделок по приобретению частичных или полных каталогов легендарных, заслуженных или просто популярных артистов. Так, в июле Боб Дилан продал права на все свои уже записанные альбомы, а также на будущие релизы Sony Music. Сумма сделки оценивается экспертами в $150–200 млн. При этом некоторое время назад самый знаменитый на планете рок-бард уже заключал сделку, касающуюся своего творчества. В 2020 году он продал авторские права на все свои песни (общим числом более 600) еще одному звукозаписывающему гиганту — Universal Music Group. Сумма сделки сторонами также не озвучивалась, но, по оценкам, могла составлять от $200 млн до $300 млн. Возникает вопрос: что же тогда у Дилана приобрела Sony Music? "В гражданском праве существует такие виды исключительных прав, как авторские и смежные. Касаются они разных объектов. Например, в случае с песнями объектами выступают отдельно музыка, слова, исполнение, запись (фонограмма) и трансляция, — пояснил ТАСС директор агентства "Артпатент", патентный поверенный РФ Григорий Бусарев. — Музыка и слова являются объектами авторских прав. Обычно ими обладает сам автор, группа авторов или их наследники. Соответственно, владелец прав и решает, могут ли исполнять песню другие артисты, записывать ее, перерабатывать, например делать ремиксы, а также использовать другим способом". В свою очередь, по словам эксперта, смежные права возникают тогда, когда произведение начинают исполнять. Каждый исполнитель вносит в этот процесс свой вклад, исполняет произведение по-своему. Смежные права возникают и действуют в отношении исполнения, фонограммы и передачи в эфир. "И исполнитель имеет право запрещать или разрешать запись именно своего конкретного исполнения. Если кто-то записал его и начал использовать фонограмму без согласия исполнителя — это нарушение смежных прав", — говорит Григорий Бусарев. Права на фонограмму принадлежат инициатору записи. То есть они могут принадлежать звукозаписывающему лейблу или самому музыканту, если он, к примеру, получил эти права от студии или запись была сделана по его заказу. Но главное — даже обладая правами на фонограмму, тот, кто эту фонограмму записал, имеет право распоряжаться ею только с согласия исполнителя песни, а также ее автора. В качестве примера собеседник рассказал один кейс из своей практики. "В России через своих представителей объявилась некая дама, заявившая, что владеет правами на фонограмму альбома "Титаник" группы "Наутилус Помпилиус". В качестве доказательства она представила некий договор о том, что студия звукозаписи передала ей права на фонограмму альбома, сделанную еще в 90-х годах в Екатеринбурге. Причем претензии она предъявляла даже не к тем, кто эту фонограмму тиражировал на дисках, а к музыкальным магазинам, ими торгующим. Представляя интересы одного из таких магазинов, мы выиграли дело, добившись отказа в иске данной даме. Мы сумели доказать, что записавшая альбом студия не имела права передавать истцу права на фонограмму, потому что сама оформила договорные отношения с группой неправильно. Студия заключила договор с Вячеславом Бутусовым и Ильей Кормильцевым только как с авторами. А вот с теми же лицам как с исполнителями собственных песен — нет. В ответ на запрос суда предоставить еще и договоры с исполнителями о передаче смежных прав студии представители истца ушли из суда и... больше не вернулись. В итоге заявленная схема поборов с магазинов была признана судом необоснованной и новоявленному "правообладателю" фонограммы отказали". Ты мне — я тебе Скупка частичных или даже полных каталогов исполнителей — бизнес далеко не новый. Например, легендарный Пол Маккартни еще с 70-х годов прошлого столетия активно инвестирует деньги в чужую музыку. И одними из первых приобретений для него были каталоги песен культовых рок-н-ролльщиков 50-х Бадди Холли и Карла Перкинса. А всего в ведении его бизнес-холдинга MPL Communications на сегодня насчитывается более 25 тыс. музыкальных произведений. По иронии судьбы в середине 80-х права на песни самого Пола (те, что он написал в The Beatles) оказались выставлены на продажу, но куплены не им, а Майклом Джексоном. В 1985 году Джексон купил практически весь каталог песен Битлов за $47,5 млн. Маккартни не мог позволить себе в тот момент заплатить такие деньги, но на Джексона все равно обиделся, и их дружба на этом закончилась. Что касается песен, то после смерти "короля поп-музыки" права на принадлежавшие ему каталоги у его наследников выкупила Sony Music. Сумма сделки составила около $750 млн. В 2017 году Маккартни пытался выкупить у компании свои песни, но в итоге ограничился заключением с Sony некоего "конфиденциального соглашения", детали которого не раскрываются. Вполне вероятно, что каталог остался у компании, а сэр Пол за свои смежные права стал получать более высокий процент отчислений. Кстати, по американским законам об авторском праве песни "битловского периода" Джона Леннона должны были вернуться к его наследникам в 2008 году. Однако в 2009 году стало известно, что Йоко Оно и Sony также подписали устраивающее обе стороны соглашение. Рекорды и рекордсмены Корпорации тратят гигантские деньги на покупку прав на музыку. По словам главы Sony Music Роба Стрингера, только в первом полугодии 2021 года компания потратила на это $1,4 млрд. Порядка $2 млрд выложил инвестиционный фонд Hipgnosis Songs. Всего же, по оценке Music Business Worldwide, в 2021 году инвесторами на приобретение авторских прав было потрачено больше $5 млрд. С тех пор как появились современные способы звукосведения, а также цифровые носители, издавать музыку стало намного проще технически, чем во времена виниловых пластинок. Еще сильнее бизнес по скупке дискографий расцвел в последние несколько лет с появлением стриминговых платформ. Однако настоящий бум происходит в последние пару лет. Причиной этому, несомненно, стала пандемия. Музыканты потеряли возможность активно гастролировать и зарабатывать деньги концертами. Сначала из-за закрытия границ между государствами. Но даже сейчас, когда свобода передвижения постепенно восстанавливается, далеко не все начинают оперативно собираться в дорогу. Большинство легенд — люди, мягко говоря, немолодые, и вполне понятно, что они опасаются за собственное здоровье. А оптом продавая плоды своего творчества, они получают единым траншем доход сразу за много лет вперед. Да и будущим наследникам, как показывает история с семьей Майкла Джексона, гораздо проще поделить непосредственно деньги, нежели разбираться, кому и в каких долях принадлежат права на творчество великого родственника.

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Как говорилось выше, главным финансовым рекордсменом на сегодня можно считать Боба Дилана. Правда, на некоторое время пальму первенства в рыночной оценке своего творческого наследия у Дилана перехватывал другой легендарный американский автор и исполнитель — Брюс Спрингстин. В конце 2021 года он передал каталог своих произведений (порядка 300 песен, 20 студийных альбомов и 23 "концертника") все той же Sony Music за $500 млн (по неофициальной информации). Однако, судя по подробностям, звукозаписывающая компания приобрела сразу и авторские права, и издательские вместе с мастер-копиями записей. Боб Дилан же разделил эти два вида прав и продал по отдельности двум разным компаниям. О том, насколько тесно переплетены интересы всех действующих лиц и как инвесторы стремятся перехватить друг у друга артистов, свидетельствует и такой факт: в сделку с Warner вошли альбомы Боуи, которые выпускались им в XXI веке при непосредственном участии… Sony Music. Еще более забавной выглядит история с песнями англо-американской группы Fleetwood Mac, переживавшей свой пик славы в 70-х годах. В группе было сразу несколько авторов, писавших песни, поэтому правами на них теперь владеют аж три крупных игрока. Началось все с того, что в 2020 году одна из вокалисток классического состава группы Стиви Никс продала права на написанные ей для группы композиции за $80 млн компании Primary Wave. В январе 2021 года инвестфонд Hipgnosis Songs объявил о том, что приобрел каталог песен, написанных гитаристом и певцом группы Линдси Бакингемом. Тогда же Sony Music заключила сделку с основателем группы барабанщиком Миком Флитвудом, который сам песен практически не писал, что не помешало ему продать свои смежные права на композиции, в записи которых он участвовал. А еще через полгода все тот же фонд Hipgnosis Songs выкупил песни у другой, не менее "классической" вокалистки Fleetwood Mac Кристины Макви. Правда, песен было намного меньше, чем у коллеги Стиви, поэтому и оценивались они рынком заметно ниже — порядка $25–30 млн. Самые заметные сделки ($ млн) Боб Дилан — 300 + 200 (Universal Music Group + Sony Music) Брюс Спрингстин — 500 (Sony Music) Дэвид Боуи — 250 (Warner Music Group) Пол Саймон — 250 (Sony Music) Нил Янг — 150* (Hipgnosis Songs) Red Hot Chili Peppers — 140 (Hipgnosis Songs) Дэвид Гетта — 100 (Warner Music Group) Шакира — неизвестно (Hipgnosis Songs) Blondie — неизвестно (Hipgnosis Songs) Nirvana — 50** (Primary Wave) * 50% прав ** 25% прав Кроме того, за последние годы было объявлено о приобретении тех или иных произведений таких артистов, как Билли Айлиш (Universal Music), Кендрик Ламар (Universal Music), Рианна (Hipgnosis Songs), Бейонсе (Hipgnosis Songs), Джастин Тимберлейк (Hipgnosis Songs), Барри Манилоу (Hipgnosis Songs). Кто покупает? В качестве главных покупателей музыки у артистов выступает в первую очередь "большая тройка" звукозаписывающих компаний: Universal, Sony и Warner. Надо отметить, что в XXI век индустрия звукозаписи вступала в более сегментированном виде. Помимо трех перечисленных на рынке присутствовали не менее мощные фирмы EMI и BMG. Однако в 2004 году BMG объединилась с Sony Music (окончательное слияние произошло в 2008 году). В 2006 году Warner Music пыталась приобрести EMI за $4,2 млрд, но в итоге отказалась от этой идеи. А в 2012-м активы разорившейся к тому времени EMI поделили между собой Sony и Universal. Впрочем, конкуренция ведется не только между тремя "звуковыми акулами". Не меньшую заинтересованность в инвестициях "в творчество" демонстрируют и крупные инвестиционные фонды. Более того, один из сильнейших игроков на рынке сейчас — Hipgnosis Songs Fund был создан в 2017 году специально для этих целей — покупки каталогов песен легендарных или модных артистов. Фонд повел себя столь активно (если не сказать — агрессивно), что уже через несколько месяцев смог провести IPO и выйти на Лондонскую биржу со своими акциями. Как говорит основатель и глава фонда Мерк Меркуриадис, "песни — товар более доходный и стабильный, чем золото и нефть, потому что не зависят от колебаний рынка, слушать музыку люди будут хотеть всегда". Время от времени в сделки вмешиваются игроки помельче. Например, в 2020 году техасский звукозаписывающий лейбл Concord Music Publishing приобрел часть прав на каталог группы Imagine Dragons более чем за $100 млн. При этом другая часть прав осталась у Universal Music. От России вдалеке Нашу страну мировые тенденции в звукозаписывающем бизнесе пока если не обходят стороной совсем, то касаются лишь в малой степени. Иностранные гиганты не стремятся скупить на корню каталоги легенд русского рока (равно как и других жанров), а отечественные игроки либо не могут предложить достойную цену, либо вовсе не задумывались о такой возможности. Случаев, когда звукозаписывающий лейбл покупает авторские права на весь имеющийся творческий багаж у музыканта или его наследников, практически не встречается. Наиболее громкая и при этом скандальная история связана с наследием Виктора Цоя и группы "Кино". После гибели Виктора в 90-м году его вдова Марьяна Цой продала права на все песни группы компании "Moroz рекордс". Сумму сделки никто и никогда публично не озвучивал, равно как и подробности договора. Однако спустя десять лет остальные музыканты "Кино" поставили (и решили в свою пользу) вопрос о признании за ними смежных прав на песни группы. Правда, разбирательства заняли несколько лет, но в итоге артисты доказали свое право считаться не только соратниками Цоя, но и его соавторами (речь шла об аранжировках песен, которые делались группой совместно).

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