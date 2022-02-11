В Томском областном суде заявили, что юрист Литвин не освобожден из-под домашнего ареста

ТОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Обвиняемого в мошенничестве главу юридического отдела компании "Томское пиво" Вячеслава Литвина не освобождали из-под домашнего ареста в Верховном суде РФ, ему и его защитникам лишь разъяснили, что эти полномочия принадлежат районному суду, отмечается на официальном сайте Томского областного суда.

В четверг ряд СМИ сообщили, что Литвин был освобожден от спецбраслета и другого оборудования в зале заседания Верховного суда, а его адвокат Олег Полозов рассказал, что при этом на данный момент мера пресечения в отношении его подзащитного не избрана вообще, и суд первой инстанции в Томске может назначить новую меру пресечения по своему усмотрению.

"Вопрос об отмене или изменении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении обвиняемого Литвина О. В. Судебной коллегией не рассматривался. Верховный суд разъяснил обвиняемому Литвину О. В. и адвокатам, что этот вопрос будет рассматривать районный суд", - пояснили в Томском областном суде.

В ноябре 2020 года Литвину было предъявлено обвинение в мошенничестве, суд постановил заключить его под стражу. В сентябре 2021 года он был заключен под домашний арест до 30 января 2022 года. Ранее следствие сообщало, что сотрудник компании в 2016 году, введя в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков в Томске. На основании договора ОАО "Томское пиво" получило право собственности на данные земельные участки по заниженной стоимости, предпринимателю был причинен ущерб в сумме более 1 млн рублей.

Связь с делом Ивана Кляйна

30 декабря 2021 года Советский районный суд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима мэра города Ивана Кляйна по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. В отношении Кляйна было возбуждено два уголовных дела о превышении полномочий (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и еще одно - о незаконном предпринимательстве. Кляйн был временно отстранен от должности решением суда 18 ноября. В ходе оглашения приговора суд заменил статью обвинения с ч. 2 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") на ч. 2 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ.

По версии следствия, Кляйн в интересах ОАО "Томское пиво" подписал подготовленное по его указанию постановление об отклонении заявления собственника об изменении вида территориальной зоны его земельного участка, смежного с земельным участком этого общества. Также мэр дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему "Геокад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении объекта, расположенного на земельном участке ОАО "Томское пиво".

Кроме того, следствие считает, что мэр дал незаконное указание подчиненным обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка в Томске без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление. Кляйн вопреки установленному запрету на участие в управлении коммерческой организацией лично и через доверенное лицо осуществлял контроль за деятельностью ОАО "Томское пиво", планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах.