Двух мальчиков, пропавших в Липецке, нашли живыми

ТАСС, 15 февраля. /ТАСС/. Местоположение двух мальчиков в возрасте 10 и 11 лет, пропавших в понедельник в Липецке, установлено, дети живы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

"В Липецке установлено местонахождение двух школьников, самовольно покинувших социальное учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут детей установили по камерам видеонаблюдения. На данный момент школьники доставлены в следственный отдел, где их опрашивает следователь. По факту их самовольного ухода из секции проводится проверка.

Вечером 14 февраля в соцсетях появились сообщения о пропаже двух мальчиков в возрасте 10 и 11 лет Липецке, которые не вернулись с тренировки, к их поискам присоединились добровольцы поискового отряда "ЛизаАлерт" в Липецкой области.