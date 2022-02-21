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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Невзорова

По словам президента, работы народного артиста РФ в кино и театре останутся в памяти зрителей разного поколения

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ Бориса Невзорова, который умер в пятницу на 72-м году жизни. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

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"Ушел из жизни Борис Георгиевич Невзоров - талантливый артист, творческий, увлеченный, бесконечно преданный любимому делу человек. Его яркие, самобытные работы в кино и на театральной сцене навсегда останутся в памяти зрителей разных поколений", - говорится в телеграмме.

Президент также передал слова сочувствия и поддержки близким артиста.

Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминской (Краснодарский край). В 1967-1968 годах был актером вспомогательного состава в Астраханском государственном театре юного зрителя.

В 1975 году Невзоров окончил Школу-студию МХАТ. Был актером Московского драматического театра им. Станиславского (1993-2005), Малого театра (с 2005 г.), преподавал в ГИТИСе. Снимался в фильмах "Люди на болоте", "Наводнение", "У попа была собака…", "Россия молодая", "Майор", сериалах "Каменская", "Марш Турецкого", "Последний министр" и др. В 2011 году ему присвоено звание народного артиста РФ.

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