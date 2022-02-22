В Тульской области расширили положения о режиме повышенной готовности для приема беженцев

ТУЛА, 22 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин для оперативного реагирования на возможные аварийные и нештатные ситуации внес изменения в постановление "О режиме повышенной готовности" в связи с приемом эвакуируемых жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Областным ведомствам поручено организовать работу пунктов временного размещения граждан и их доставку транспортом, соответствующий постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов региона.

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"Внести в постановление правительства Тульской области <...> "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения и дополнения: 1) в преамбуле постановления после текста "обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями" дополнить текстом "и прибытием граждан из Донецкой народной республики и Луганской народной республики на территорию Тульской области", - говорится в тексте постановления.

Областному министерству труда и социальной защиты предписано организовать работу пунктов временного размещения для граждан, прибывающих из ДНР и ЛНР, Министерству транспорта и дорожного хозяйства Тульской области - организовать их доставку до пунктов временного размещения.

Ранее сообщалось, что 22 февраля в Тульскую область прибудут около 1,5 тыс. эвакуируемых из ДНР и ЛНР жителей, для их приема подготовлены 18 пунктов временного размещения.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ прибывающим в российский регионы выплатят по 10 тыс. рублей.