Зюганов рассказал о состоянии Жириновского

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ранее госпитализированный с коронавирусом в ЦКБ, идет на поправку. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, недавно выписавшийся из той же больницы.

"[Владимир] Вольфович поправляется", - сказал он на заседании фракции КПРФ во вторник.

В пресс-службе Минздрава ранее сообщали, что Жириновский находится в больнице в связи с диагностированным у него коронавирусом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное.

Зюганов с 10 февраля также на несколько дней был госпитализирован в ЦКБ, политик сообщал, что это плановые профилактические меры. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в свою очередь отмечал, что лидер компартии попал в больницу с симптомами ОРВИ.