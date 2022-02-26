Дом, в котором будет мир. На что надеются эвакуированные в Россию жители Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированные в российские города, обустраивают быт на временном месте жительства - в пунктах временного размещения созданы все необходимые для жизни условия, дети приступают к занятиям в школах, а желающие временно трудоустроиться взрослые получают такие предложения.
Жители разных регионов заявляют о готовности принять прибывших из Донбасса не только в ПВР, но и непосредственно в своих домах. Но большинство эвакуированных рассчитывает в скором времени вернуться домой.
В Новочеркасске Ростовской области находятся более 500 жителей ДНР и ЛНР, более 200 из них живут в семи пунктах временного размещения, остальные разместились у родственников и знакомых. Один из ПВР развернут на базе общежития Института непрерывного образования Донского государственного аграрного университета, сейчас тут находятся 87 человек из ДНР и ЛНР, 66 из них - дети.
Вынужденная мера
"Нас отправляли в Ульяновск, но мы не согласились - здесь у кумы есть бабушка, она поехала к ней, а мы сняли на двое суток квартиру. Потом обратились к социальным работникам, чтобы нас куда-то поселили, так и оказались здесь", - рассказывает Яна из Луганска, приехавшая в Новочеркасск с двумя детьми. "Надеюсь, мы сможем вернуться домой, и там будет мир", - говорит женщина.
Этажом ниже разместились воспитанники детского социального центра из Шахтерска, вместе с педагогами и их детьми - 44 человека. Они приехали в Новочеркасск в понедельник. "Нас встретили очень радушно, тепло - такая большая компания, социальные службы помогли сразу все оформить, выдали sim-карты, чтобы могли поддерживать связь с родственниками в республике. Младшие дети воспринимают все это просто как путешествие, старшие, конечно, понимают, что такое эвакуация и теперь спрашивают, когда мы вернемся назад. Мы все, конечно, очень переживаем. Но понимаем, что это вынужденная мера", - говорит педагог-психолог Анастасия Петерис. Детям постарше уже раздали учебники - на будущей неделе они пойдут в школу.
Школы для детей
В школы Новочеркасска уже зачислены 87 детей, прибывших из Донбасса, некоторые из них уже приступили к очным занятиям, остальные пока проходят медобследование. "Детей из ДНР и ЛНР принимают десять из 22 школ города.
Те, кто пока не сел за парты, получили учебники и задания, чтобы адаптироваться к программе, по которой учатся российские школьники", - рассказывает начальник управления образования администрации Новочеркасска Елена Салтыкова.
В школе №19 уже учатся 14 человек, самый младший - первоклассник, старший - ученик 11-го класса. "Впервые с ними познакомились в воскресенье, в понедельник начали дистанционное обучение, а в четверг дети приступили к очным занятиям. И мы видим, что сейчас дети психологически меняются по сравнению с тем, какими мы увидели их в первый раз в воскресенье. Кроме уроков с ними работают психолог, наш медик", - говорит директор школы Валентина Котельникова.
Временное трудоустройство
Большинство эвакуированных в Новочеркасск уже подали заявления на выплату единовременной материальной помощи в сумме 10 тыс. рублей. В администрации города говорят, что обработано и передано в Минтруда региона более 90% таких заявлений. Некоторые из прибывших уже думают о возможном временном трудоустройстве. Местные власти уверяют, что с этим проблем не будет - есть вакансии даже для узких специалистов, особенно в медицине.
"Сегодня мы взяли на работу сосудистого хирурга - это женщина, которая приехала из Луганска. Сейчас она документально подтверждает диплом по специальности, и уже в первых числах марта приступит к работе в нашей БСМП. Мы этому бесконечно рады - у нас есть дефицит кадров, особенно врачей и учителей. И всем, кто готов работать, мы готовы предоставить такую возможность", - говорит первый заместитель главы администрации города Виктор Синюгин.
От Кавказа до Арктики
Всего в Ростовской области сейчас находится более 6 тыс. жителей ДНР и ЛНР, работают около сотни ПВР. При необходимости власти региона готовы развернуть дополнительные пункты. В частности, в Новочеркасске в резерве находятся три ранее законсервированных общежития.
Принять тех, кто вынужден временно покинуть свои дома, готовы и в других регионах России, причем не только в пунктах временного размещения. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности жителей региона разместить эвакуированных в чеченских семьях. "Если нужно, каждая семья чеченская, я уверен, готовы взять на себя тех беженцев столько, сколько они могут. Потому что нас тоже принимали и на Украине, и в Луганске, в Крыму принимали, и в других регионах РФ", - сказал он журналистам.
О готовности жителей республики проявить гостеприимство сообщил также глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил на своей странице в Instagram, что готов принять семью из Донбасса у себя дома и попросил написать ему тех, кто намерен выступить с такой же инициативой.
Помочь жителям Донбасса решили и в Норильске, одном из крупнейших городов Арктики. Поскольку, в силу географического положения, принять эвакуированных в Норильске или доставить оттуда гуманитарную помощь затруднительно, в городе решили открыть специальный счет для сбора средств. Одно из первых пожертвований сделал мэр Норильска Дмитрий Карасев, призвав горожан по возможности последовать его примеру.