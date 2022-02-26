Дом, в котором будет мир. На что надеются эвакуированные в Россию жители Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированные в российские города, обустраивают быт на временном месте жительства - в пунктах временного размещения созданы все необходимые для жизни условия, дети приступают к занятиям в школах, а желающие временно трудоустроиться взрослые получают такие предложения.

Жители разных регионов заявляют о готовности принять прибывших из Донбасса не только в ПВР, но и непосредственно в своих домах. Но большинство эвакуированных рассчитывает в скором времени вернуться домой.

В Новочеркасске Ростовской области находятся более 500 жителей ДНР и ЛНР, более 200 из них живут в семи пунктах временного размещения, остальные разместились у родственников и знакомых. Один из ПВР развернут на базе общежития Института непрерывного образования Донского государственного аграрного университета, сейчас тут находятся 87 человек из ДНР и ЛНР, 66 из них - дети.

Вынужденная мера

"Нас отправляли в Ульяновск, но мы не согласились - здесь у кумы есть бабушка, она поехала к ней, а мы сняли на двое суток квартиру. Потом обратились к социальным работникам, чтобы нас куда-то поселили, так и оказались здесь", - рассказывает Яна из Луганска, приехавшая в Новочеркасск с двумя детьми. "Надеюсь, мы сможем вернуться домой, и там будет мир", - говорит женщина.

Этажом ниже разместились воспитанники детского социального центра из Шахтерска, вместе с педагогами и их детьми - 44 человека. Они приехали в Новочеркасск в понедельник. "Нас встретили очень радушно, тепло - такая большая компания, социальные службы помогли сразу все оформить, выдали sim-карты, чтобы могли поддерживать связь с родственниками в республике. Младшие дети воспринимают все это просто как путешествие, старшие, конечно, понимают, что такое эвакуация и теперь спрашивают, когда мы вернемся назад. Мы все, конечно, очень переживаем. Но понимаем, что это вынужденная мера", - говорит педагог-психолог Анастасия Петерис. Детям постарше уже раздали учебники - на будущей неделе они пойдут в школу.

Школы для детей

В школы Новочеркасска уже зачислены 87 детей, прибывших из Донбасса, некоторые из них уже приступили к очным занятиям, остальные пока проходят медобследование. "Детей из ДНР и ЛНР принимают десять из 22 школ города.