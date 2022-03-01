В России с 1 марта можно будет оформить свидетельство о рождении в электронном виде

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Медицинские документы о рождении с 1 марта в России можно оформить в электронном виде.

Во вторник вступил в силу приказ Минздрава РФ "Об утверждении формы документа о рождении и порядка его выдачи", которым утверждается форма и порядок выдачи медицинского свидетельства о рождении. В документе указывается, что свидетельство "формируется на бумажном носителе или с согласия получателя формируется в форме электронного документа".

При формировании электронного документа в информационную систему вносятся данные о документе, удостоверяющем личность получателя, и о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) для направления свидетельства в личный кабинет получателя на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). "В случае формирования медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа корешок <...> свидетельства не формируется", - отмечается в документе.

Кроме того, с 1 марта вступают в силу правила ведения Федеральных реестров медицинских документов о смерти и рождении. Согласно постановлениям, реестры ведутся Минздравом в электронном виде в составе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Функциями данных реестров являются сбор, обработка, хранение и передача документов, сформированных в форме электронных документов в структурированном виде и другие.

Ранее Минздрав РФ утвердил приказ "Об утверждении учетных форм медицинской документации, удостоверяющей случаи смерти, и порядка их выдачи", согласно которому граждане с 1 сентября 2021 года могут получать свидетельство о смерти в электронном виде. Как поясняли в пресс-службе министерства, ранее родственники умершего получали бумажные медицинские свидетельства о смерти, которые необходимо было предоставить в органы ЗАГС для внесения изменений в информацию актов гражданского состояния. В соответствии с данным приказом с согласия родственников медицинское свидетельство о смерти формируется в электронном виде с последующей передачей информации в ЕГИСЗ в сфере здравоохранения и направляется для регистрации в ЗАГС.