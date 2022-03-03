Судовладельцы и круинговые компании организовали горячие линии для моряков

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Крупные судовладельцы и круинговые компании, которые занимаются подбором и наймом экипажей на суда, организовали "горячие линии" для информирования моряков о текущей ситуации, сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Моряки находятся в замкнутом информационном пространстве, на борту находятся люди разных национальностей, <...> наличие смартфонов позволяет получать обрывочные сведения о происходящем, и моряки оказываются в замешательстве. В связи с этим крупные судоходные компании совместно с "круингами" организовали "горячие линии", которые позволяют информировать членов экипажей", - сообщил Суханов.

Он рассказал, что, в частности, моряки беспокоятся за семьи на берегу, просят компании уточнить, как сложившаяся ситуация отразится на найме моряков той или иной национальности и работе смешанных экипажей. "Компании успокаивают моряков, сообщают, что они будут работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы сохранить возможность трудоустройства для каждой национальности моряков", - пояснил Суханов.

Многие вопросы касаются выплаты заработной платы, так как расчеты ведутся в долларах, блокировки банковских счетов. В этих случаях для моряков проводятся индивидуальные консультации о том, как действовать в сложившейся ситуации. Суханов пояснил, что работа Международной федерации транспортных рабочих продолжается в прежнем режиме, коллективные договоры, регламентирующие условия работы моряков, также продолжают действовать.

"Если моряк какой-то попадает в беду или ему не платит зарплату какая-то компания, то Международная федерация предпринимает меры, чтобы эта компания выполнила свои обязательства, независимо от того, какой национальности моряки и какой национальности судовладелец", - пояснил Суханов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Во вторник власти Великобритании сообщили о том, что, согласно новому закону, в рамках санкций Соединенного Королевства в ответ на специальную военную операцию РФ на Украине, они теперь имеют полномочия задерживать российские суда. Кроме того, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник сообщила журналистам, что Литва достигла принципиальной договоренности с Латвией и Эстонией о закрытии морских портов этих стран на Балтийском море для судов под российским флагом, но пока ждет по данному вопросу единого решения Еврокомиссии. В среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Джо Байдена может также запретить судам под российским флагом заходить в американские порты.