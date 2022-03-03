Отмена QR-кодов в Москве и ряде регионов. Главное о коронавирусе за 3 марта

Россия
- Всего зафиксировано 16 685 850 случаев заражения, из них новых — 93 026. За сутки умер 781 человек, за весь период — 354 011. Госпитализированы за сутки 10 620 человек.
- В России за сутки число госпитализаций из-за коронавируса снизилось в 48 регионах.
- В Сочи закроют два из пяти ковидных госпиталя.
- В Брянской области отменили систему QR-кодов.
- Также систему QR-кодов отменили в Томской области и Краснодарском крае.
Москва
- Всего зафиксировано 2 704 517 случаев заражения, из них новых — 2 683 (против 3 024 днем ранее). Госпитализированы 337 человек. Умерли 82 человека.
- В Москве с 3 марта отменяют QR-коды.
Мир
- Всего зафиксировано 441 156 996 случаев заражения, умерли 5 977 229 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Японии продлили ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах.
- Минздрав Малайзии одобрил Sinovac для вакцинации от COVID-19 детей от пяти до 11 лет.
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Власти Франции отменят действие вакцинного паспорта с 14 марта.