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Отмена QR-кодов в Москве и ряде регионов.
Отмена QR-кодов в Москве и ряде регионов.
Отмена QR-кодов в Москве и ряде регионов.
Отмена QR-кодов в Москве и ряде регионов.
Отмена QR-кодов в Москве и ряде регионов.
Пандемия COVID-19

Отмена QR-кодов в Москве и ряде регионов. Главное о коронавирусе за 3 марта

© Семен Антонов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 16 685 850 случаев заражения, из них новых — 93 026. За сутки умер 781  человек, за весь период —  354 011. Госпитализированы за сутки  10 620 человек. 
  • В России за сутки число госпитализаций из-за коронавируса снизилось в 48 регионах. 
  • В Сочи закроют два из пяти ковидных госпиталя.
  • В Брянской области отменили систему QR-кодов. 
  • Также систему QR-кодов отменили в Томской области и Краснодарском крае.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 704 517 случаев заражения, из них новых — 2 683 (против 3 024 днем ранее). Госпитализированы 337 человек. Умерли 82 человека. 
  • В Москве с 3 марта отменяют QR-коды.

Мир 

  • Всего зафиксировано 441 156 996 случаев заражения, умерли 5 977 229 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В Японии продлили ограничения из-за коронавируса в некоторых регионах.
  • Минздрав Малайзии одобрил Sinovac для вакцинации от COVID-19 детей от пяти до 11 лет.

  • Власти Франции отменят действие вакцинного паспорта с 14 марта.

Теги
Пандемия COVID-19
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