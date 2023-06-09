Как засолить красную рыбу: быстрые и простые рецепты

Чтобы засолить красную рыбу в домашних условиях, вам понадобится приложить минимум усилий и потратить всего несколько минут

Если вы хотите удивить гостей вкусным деликатесом, вам стоит попробовать засолить красную рыбу в домашних условиях. Она готовится очень быстро и просто. Процесс приготовления займет у вас всего несколько минут. Если вы приготовите ее дома, у вас будет возможность сделать ее вкус соответствующим вашим собственным предпочтениям, добавить любимые специи, добиться нужной текстуры.

Что нужно знать о засолке красной рыбы в домашних условиях

Если вы решили засолить красную рыбу в домашних условиях, вам необходимо знать о некоторых особенностях приготовления такого блюда. Внимательно относитесь к выбору посуды, в которой собираетесь солить красную рыбу: она не должна быть металлической, иначе у деликатеса появится неприятный привкус.

Перед тем как засолить красную рыбу, в ней нужно сделать специальные надрезы, чтобы она тщательно промариновалась. Не стоит переживать, что блюдо может оказаться пересоленным: красная рыба возьмет в себя только нужное количество соли.

Если вы хотите, чтобы красная рыба вобрала в себя меньше соли, возьмите кусок филе побольше.

Если вы хотите, чтобы готовый продукт был плотным и его можно было нарезать на тонкие слайсы, используйте для приготовления крупную соль.

Если вы посолите филе мелкой или йодированной солью, она размягчит волокна и сделает готовое блюдо нежным, кремообразным.

При засолке красной рыбы не нужно снимать с нее кожу, так как именно она защищает ее от потери ценного жира, с ней блюдо точно не будет пересолено. При этом уже готовую засоленную рыбу нужно нарезать, отделяя ее от кожи.

Перед разделкой готовой рыбки обязательно подержите ее в холодильнике минимум 12 ч, а лучше — 24 ч.

Как выбрать красную рыбу для засолки

Солить можно любую красную рыбу, но важно учитывать особенности некоторых видов, так как они отличаются по вкусу и текстуре. Жирная рыба отличается гладкостью. К таким относятся:

лосось;

семга;

форель.

Готовый продукт получается очень нежным.

У менее жирных видов мясо более пористое. К ним относятся:

кижуч;

чавыча.

Вы можете выбрать для засолки красной рыбы как дикую, так и выращенную в домашних условиях. Это не влияет на вкус и качество итогового продукта.

Если вы выбираете для соления замороженную рыбу, обратите внимание, чтобы на ней не было льда, у нее был естественный цвет, глаза были выпучены, жабры плотно прижаты, при разморозке из нее вытекло не много воды.

У охлажденной рыбы должен быть естественный рыбный аромат, светло-розовые или красные жабры и гладкая чешуя.

Обратите внимание на хвост — это самая хрупкая часть. Он должен быть целым. Если он сломан, это говорит о том, что продукт неправильно хранили.

Не забывайте, что засолка красной рыбы в домашних условиях требует, чтобы на продукте была кожа, поэтому чистое филе для этого не подойдет.

Сухой способ засолки красной рыбы

Рецепт приготовления малосольной красной рыбы сухим способом очень простой. Нужно взять:

1 кг рыбного филе

2 ст. л. крупной поваренной соли

1 ст. л. сахара

специи, например кориандр, орегано, сухой укроп, черный перец

Сначала нужно промыть и просушить оттаявшее филе. С помощью пинцета достаньте из него все кости. После этого его нужно посолить. Обваляйте его в смеси соли, сахара и других специй.

Выложите филе в посуду: один из кусочков положите кожей вниз, а другой — на него кожей вверх. Прикройте крышкой. Дайте ему постоять пару часов, чтобы оно пропиталось.

После этого можете убрать его в холодильник на один день. По прошествии этого времени смойте остатки соли, сахара и трав, промокните салфетками. Затем блюдо можно нарезать и подавать к столу.

Таким простым способом оно готовится быстро и получается очень вкусным. При подаче можно украсить его листиками зелени.

Мокрый способ засолки красной рыбы

Некоторые хозяйки предпочитают мокрый рецепт засолки красной рыбы. Он хорошо подойдет, если вы используете лосось или форель. Это довольно сухие виды, а мокрый способ сделает ваше блюдо более сочным.

Для этого нужен довольно простой набор ингредиентов:

1 кг рыбного филе

3 ст. л. крупной соли

1 ст. л. сахара

несколько горошин черного перца

2 лавровых листа

Способы приготовления по этому рецепту будут немного отличаться в зависимости от того, когда вы хотите съесть блюдо. Если сразу после приготовления, то кипятить воду не надо. Если вы намерены заморозить его, то используйте кипяток.

Нужно добавить специи в воду, остудить ее до комнатной температуры и залить ею филе.

Чтобы понять, сколько времени должен мариноваться продукт, нужно оценить размер порций. Чем меньше кусок, тем быстрее он просолится. Если вы нарезали филе на небольшие кусочки, на то, чтобы получилась слабосоленая рыба, уйдет около 3–4 ч. Если вы решили солить тушку целиком, то она приготовится не раньше чем через 36 ч.

Как засолить семгу

Многие хотят знать, как солить семгу дома. Засолка семги не требует слишком много времени, она готовится быстро и просто, а готовый продукт получается очень вкусным.

Большой разницы между тем, как засолить семгу и другие виды рыбы, нет. Но некоторые способы приготовления подходят именно для создания семги слабосоленой, рецепт которой довольно прост. Вам понадобятся:

1,5 кг семги

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

Данные ингредиенты рассчитаны на 1,5 кг семги. Если ваше филе меньше или больше, нужно рассчитать, сколько специй понадобится на его приготовление. Вы можете регулировать пропорции в зависимости от веса основного продукта и собственных вкусовых предпочтений. Промойте филе, высушите его и достаньте из него кости пинцетом. После этого вам нужно посолить его. Смешайте соль, сахар, при желании можно добавить немного любимых специй. Обваляйте семгу в этой смеси таким образом, чтобы не было пропущено ни одного участка. После этого поместите соленую рыбу в стеклянное или пластиковое блюдо, накройте пищевой пленкой. Для лучшего эффекта можете прижать получившееся грузом или перевязать плотно прижатые друг к другу кусочки кулинарной нитью.

Поместите вашу рыбку в холодильник или другое прохладное место. Оставляйте ее там не менее 12 ч. Лучше всего, если она полежит там около суток. После этого ваша семга слабосоленая будет готова. Смойте с нее лишние соль, сахар и специи, нарежьте и подавайте на стол.

Способ засола красной рыбы с укропом

Посол красной рыбы с укропом — популярный и простой способ получить быстрое и вкусное блюдо. Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг рыбного филе

2 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

1 ч. л. молотого белого перца

10 веточек укропа

Если основной продукт весит больше или меньше, не забывайте регулировать количество специй. Смесь должна состоять из соли, сахара и перца в пропорции 2:1:1.

Промойте филе и достаньте из него лишние кости. Смешайте специи и тщательно натрите его ими. Обваляйте его в мелко нашинкованном укропе.

Сложите куски таким образом, чтобы они прилегали друг к другу, а кожица была наружу. Оберните получившееся пищевой пленкой и закройте в герметичном контейнере. Отправьте красную рыбу на 4 ч в холодильник. После этого смойте лишнее и нарежьте.

Как хранить слабосоленую рыбу

Если вы не хотите есть слабосоленую рыбу сразу после ее приготовления, можете заморозить ее.

Делать это можно, даже не промывая ее от лишней соли. После того как вы засолите красную рыбу, оберните ее в несколько слоев пленки и дополнительно положите в пакет.

После этого отправьте ее в морозилку. Когда захотите подать ее на стол, достаньте и переложите в холодильник, чтобы она разморозилась.

Таким образом, вы получите свежую рыбу, которая не будет никак отличаться от только что приготовленной.

Засолка красной рыбы в домашних условиях — это быстро и просто

Засолить красную рыбу в домашних условиях быстро и просто. Это позволяет самостоятельно выбрать ингредиенты, отрегулировать пропорции и приготовить такое блюдо, которое будет полностью соответствовать вашим вкусовым предпочтениям.

Вы можете подать ее на стол в тарталетках, на бутербродах, придумать с ней новые салаты либо просто аккуратно выложить тонкие слайсы на тарелку, предварительно сбрызнутую лимонным соком и оливковым или растительным маслом.