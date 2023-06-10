В Горном Алтае вода ушла с 27 приусадебных участков

Некоторые территории в селе Балыкча остаются подтопленными

ТАСС, 10 июня. Уровень воды в реке Чулышман в Горном Алтае, подтопившей село Балыкча, за сутки снизился на 31 см. Вода ушла из одного дома и с 27 приусадебных участков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Уровень воды в реке Чулышман составляет 691 см, снижение на 31 см. В селе Балыкча остаются подтопленными 46 приусадебных участков с населением 188 человек (в том числе 96 детей). От воды освободился один жилой дом и 27 приусадебных участков", - сообщили в ведомстве.

В то же время в регионе продолжается подъем воды в реке Бия, которая вышла из берегов, подтопив шесть приусадебных участков и два дома в селах Артыбаш и Иогач.

"Уровень воды в реке Бия вблизи населенного пункта Кебезень превысил критическую отметку и составляет 629 см. Также поднимается вода на Телецком озере", - добавили в пресс-службе.

Ранее власти Республики Алтай ввели режим ЧС в Улаганском районе, где произошел разлив реки. Глава региона Олег Хорохордин в своем Telegram-канале пояснил, что аномально высокие температуры и таяние ледников осложнили паводковую обстановку в районах республики.