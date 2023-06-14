Делегация Запорожской области привезла больше тонны мелитопольской черешни для гостей ПМЭФ

С июня мелитопольскую черешню будут поставлять в российские торговые сети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Делегация Запорожской области привезла для гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) более тонны мелитопольской черешни, которая с этого сезона появится в российских торговых сетях. Об этом сообщил ТАСС в среду вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко.

"Мы ставим себе серьезные планы и стараемся их достигать, поэтому мы установили на форуме стенд Запорожской области. Мы новый регион, мы хотим о себе заявить, чтобы нас заметили с этих первых шагов нашей новой российской истории. Привезли то, чем гордится наш регион. В частности, мелитопольскую черешню, более тонны этой продукции привезли на форум, хотим всех угостить, чтобы все попробовали", - рассказал Козенко.

Ранее заместитель генерального директора ГУП "Государственный зерновой оператор" Запорожской области Алексей Джуркин сообщил ТАСС, что с июня мелитопольская черешня будет поставляться в российские торговые сети под брендом "Мелитопольские сады".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.