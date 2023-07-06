Работодатели-мошенники: как найти работу и не попасть на крючок

На российском рынке труда в настоящий момент по-прежнему наблюдается дефицит людей, а количество активных вакансий стабильно растет, отметили в сервисе HeadHunter по итогам минувшего июня. Лето — традиционно сложный сезон для поиска сотрудников. Хотя, с другой стороны, это может как раз стать преимуществом для тех, кто работу ищет, — меньше конкуренция. Кроме того, летом нередко ищут подработку школьники и студенты, и вакансии "без опыта" выглядят очень привлекательно. Но за ними могут скрываться мошенники.

Согласно результатам одного из опросов сервиса HeadHunter среди почти 9 тыс. соискателей, с обманом со стороны работодателей при поиске работы или трудоустройстве хотя бы раз сталкивались 65% из них. Чаще всего обман касался размера зарплаты, рабочих обязанностей и условий труда. Но также мошенники могут пытаться выведать персональные данные соискателей, получить их деньги, привлечь к исполнению незаконной работы, обзавестись бесплатной рабочей силой или использовать для отмывания денег. По версии сервиса SuperJob, чаще всего такие "работодатели" используют методы социальной инженерии, среди которых наиболее распространены переход по ссылкам в платные каналы/группы (в том числе в Telegram) или оплата чего-либо в процессе трудоустройства.

Разобрали вместе с экспертами, как работают конкретные уловки недобросовестных работодателей и как не попасться на них.

Используйте для поиска работы надежные ресурсы с модерацией.

На SuperJob все размещаемые вакансии, резюме и предложения проходят и автоматическую, и ручную модерацию. Если команде модерации вакансия кажется подозрительной, они запрашивают регистрационные документы и ссылку на сайт и социальные сети. Чаще всего таким образом в бан попадают "модельные агентства" и "массажные салоны". Как правило, в таких объявлениях нет никаких требований к кандидатам, кроме возраста, внешности и умения вести себя раскрепощенно перед камерой. При этом в условиях работы иногородним обещают бесплатное проживание.

В HeadHunter отмечают все компании, зарегистрировавшиеся на hh.ru и прошедшие проверку, специальной маркировкой в виде галочки с расшифровкой "Компания прошла проверку на сайте". Это значит, что эта организация действительно существует. "Чтобы проверить это, наши специалисты проводят процедуру идентификации компании. Для этого среди прочего они могут попросить копии документов, подтверждающие регистрацию юридического лица и фактическую деятельность, — пояснила специалист HeadHunter по трудовому праву Татьяна Нечаева. — Все вакансии на сайте проходят модерацию. Мы блокируем те из них, которые нарушают требования законодательства или правила пользования сайтом". Например, если есть признаки того, что это мошенническое или сомнительное предложение, или есть признаки дискриминации при отборе кандидатов.

Если наниматели попытались обмануть или предложить нелегальный заработок, можно обратиться к поддержке сайта, на котором это произошло, со ссылками на компанию и вакансию. В заявке достаточно изложить подозрения — организацию проверят на нарушения и присмотрятся к ее деятельности. Например, на HeadHunter факт обращения фиксируют, даже если при проверке ничего не нашли.

Но важно понимать, отмечает эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИУРР РАНХиГС Нина Гукасова, что привлечь площадки по поиску работы к административной или уголовной ответственности за публикацию объявлений компаний-мошенников нельзя. Площадки — лишь системы поиска, которые помогают упростить его и потенциальным работникам, и работодателям.

Обращайте внимание на формулировку вакансии, насколько она конкретна.

Стоит насторожиться, если вместе с туманными условиями называют очень привлекательную зарплату, а от уточняющих вопросов уклоняются, предлагая все выяснить на личной встрече, отметила Татьяна Нечаева.

Оцените, соответствует ли размер зарплаты требованиям.

"Например: личный помощник, без опыта, свободный график, зарплата от 200 тыс. рублей. Про вознаграждение сказано только, что оно не ограничено ("без потолка"). Иногда так бывает, если работодатель просто перестарался, пытаясь сформулировать привлекательное условие. Но скорее всего, за этим скрывается низкий оклад или вовсе его отсутствие (работа за проценты), а условия, от которых зависят бонусы, могут быть заведомо недостижимыми", — уточнила специалист HeadHunter.

Поищите дополнительную информацию — например, отзывы сотрудников — в других источниках.

В HeadHunter рекомендуют изучить сферу деятельности компании, позиционирование на рынке, отзывы бывших и настоящих сотрудников, отзывы кандидатов, которые уже были у них на собеседовании и, возможно, выполняли их тестовые задания.

"Загляните в наш Рейтинг работодателей — если компания есть в нем, то точно можете быть спокойны и брать тестовое. Чем больше понятной и прозрачной информации о компании, тем больше вероятность, что она не будет использовать сомнительные схемы", — уточнила Татьяна Нечаева.

Нина Гукасова рекомендует в случае, если возникают сомнения по поводу деятельности компании, проверить ее данные по ИНН или ОГРН в системах ЕГРЮЛ или "Прозрачный бизнес".

Проверьте раздел "Контакты" на сайте работодателя — действительно ли с ним можно связаться.

На сайте работодателя поводом задуматься могут стать пустые страницы или неработающие функции, а на сторонних ресурсах — исключительно положительные отзывы.

Не платите за обучение, униформу или материалы.

Предположим, соискатель откликается на вакансию, а работодатель предлагает пройти обучение и заплатить за него. Или за форму при устройстве на работу. Это, как правило, обман: такой "наниматель" пропадет вместе с деньгами. Татьяна Нечаева рекомендует помнить золотое правило устройства на работу: "Ни один порядочный работодатель не будет просить у вас деньги за что-либо. Трудовые отношения предполагают, что платят вам, а не вы".

Законодательство этого тоже не допускает. В статье 22 Трудового кодекса РФ прописано, что работодатель обязан обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения трудовых обязанностей. Следовательно, он не вправе требовать от сотрудников или соискателей покупать что-то самостоятельно, объяснил директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.

Что касается каких-либо курсов, то по статье 196 Трудового кодекса РФ необходимость в обучении работника определяет работодатель, отметил эксперт. "Если обучение обязательно для занятия данной должности, то работодатель должен проводить его за свой счет. Соискатель имеет право отказаться от него, и тогда ему могут отказать в приеме на работу. Если это обучение не обязательно, то отказ проходить его не может быть поводом для отклонения заявки соискателя", — сказал он.

Впрочем, эксперт отметил, что на практике действительно бывает, что работники самостоятельно приобретают одежду, инструменты и прочее для выполнения своей работы с последующим возмещением таких расходов от работодателя. Соглашаться на такие условия следует только в случае, если обязанность работодателя возместить эти расходы будет прописана в договоре или иным образом закреплена на бумаге.

Если работодатель на любом этапе вызвал подозрения, то лучше сразу же прекратить с ним взаимодействие, советует Татьяна Нечаева. Но если мошенники уже заполучили деньги, то можно попробовать вернуть их.

С заключенным трудовым договором первый орган, куда стоит обратиться, — это государственная инспекция труда, отметил Александр Южалин. Также можно сразу обратиться в суд с требованием о взыскании денег с работодателя. Без заключенного договора можно подать заявление в правоохранительные органы, объяснила Татьяна Нечаева. В нем нужно описать ситуацию и указать ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, а также контакты для связи с указанием даты и подписью.

Не сообщайте лишние персональные данные.

Мошенники используют персональную информацию — данные паспорта и/или других документов, реквизиты банковских карт, пароли аккаунтов и т.п. — в корыстных целях. Они могут оформить кредит или сим-карту, продать данные спамерам или использовать сами. Как отметила Татьяна Нечаева, бывает, что на собеседовании или еще до него "работодатель" просит заполнить анкету с излишне подробной личной информацией — вплоть до круга ближайших родственников (с их контактными данными) и уровня доходов. Наиболее вероятно, такая информация не имеет отношения к выполнению трудовых функций.

Александр Южалин напоминает, что при поиске работы достаточно информации о деловых качествах. Сюда относится информация об образовании, опыте работы, прохождении обучающих курсов, достижениях в трудовой деятельности и непосредственно знаниях и умениях кандидата. В качестве способа связи указывают номер телефона или электронную почту.

"Пока решение не принято, не рекомендуется предоставлять иные персональные данные и информацию, не связанную с деловыми качествами. Например, не рекомендуется предоставлять информацию о:

паспортных данных;

семейном положении;

банковских счетах;

информацию о родственниках;

адрес проживания и прочее.

Часть этой информации нужно будет предоставить для заключения трудового договора (например, паспортные данные) и уже потом, в процессе трудовой деятельности (например, для ведения воинского учета). Но пока решение о заключении трудового договора не принято, лучше такие сведения не предоставлять", — рассказывает эксперт.

Внимательно подходите к выполнению тестового задания.

Часто прежде, чем взять соискателя на работу, работодатель просит подтвердить компетенцию в тестовом задании. Но бывает, что под видом тестового задания компания пытается решить отдельные рабочие задачи и просто пользуется бесплатным трудом.

"Бесплатная работа под видом выполнения тестового задания — отдельный вид мошенничества. То, что такой обман при устройстве на работу имеет место, безусловно, не означает, что от выполнения тестового задания нужно отказываться, поскольку к такой оценке квалификации прибегают и добросовестные работодатели", — советует Татьяна Нечаева.

Прежде чем выполнить тестовое задание, в HeadHunter советуют оценить, насколько его сложность соответствует предлагаемой вакансии и сколько потребуется усилий и времени на его выполнение. Если для того, чтобы получить место СММ-щика в рядовом маркетинговом агентстве, просят составить контент-план на полгода, стоит задуматься, можно ли доверять работодателю.

Встретьтесь и обсудите официальное трудоустройство.

При очном собеседовании стоит обратить внимание на помещение, отмечают эксперты. Офис организации, в которой работают сотрудники, должен быть обустроен и обжит: например, есть личные вещи работников. Если в нем имеются только столы и телефоны — скорее всего, это компания-однодневка.

"Также опасно предложение работать без официального оформления — в дальнейшем это часто приводит к тому, что соискатель остается без оплаты труда. Если же обман вскрылся уже после трудоустройства, необходимо обращаться в трудовую инспекцию и суд, а также оставлять отзывы о компании на специализированных ресурсах. Это поможет другим соискателям составить впечатление об организации и пресечь ее дальнейшую деятельность", — предупреждает Нина Гукасова.

Анжела Гаплевская