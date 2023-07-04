Meta запустит аналог Twitter

Приложение будет называться Threads

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Meta (признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) 6 июля запустит аналог социальной сети Twitter - приложение Threads. Как следует из его описания в американском сегменте магазина приложений App Store (Threads, an Instagram app), потенциальный конкурент принадлежащего Илону Маску Twitter будет работать на базе социальной сети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Threads, как говорится в описании этого приложения, станет "местом, где сообщества собираются", чтобы обсудить все волнующие их вопросы. Будущим пользователям предлагается следить и взаимодействовать с интересующими их людьми и единомышленниками, а также делиться собственными идеями, мнением и творчеством.

Пользователи в США 6 июля смогут бесплатно скачать Threads в App Store.

Ранее о том, что Meta планирует запуск собственного приложения - аналога Twitter, сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, главный директор по продуктам Meta Крис Кокс представил в начале июня проект под кодовым названием Project 92. Как информирует WSJ, Кокс утверждал, что Meta ведет переговоры с телеведущей Опрой Уинфри и Далай-ламой, чтобы те согласились использовать приложение.

Руководитель Meta Марк Цукерберг 22 июня согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить приложение - конкурент Twitter. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.