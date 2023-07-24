Эксперт: механизм ГЧП поможет снизить риски для туристического бизнеса на Дальнем Востоке

По словам руководителя проектного офиса ООО "ПроГород" Ксении Титовой, туризм является венчурной отраслью с высокими рисками входа и длительным сроком окупаемости от 10 лет

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) снизит риски для инвесторов с проектами создания туристической инфраструктуры на Дальнем Востоке, где бизнесу в этой отрасли развиваться сложнее, чем в других регионах страны. Об этом сообщила руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" (группа ВЭБ.РФ) Ксения Титова.

"Туризм в целом, и особенно туризм на Дальнем Востоке, очень венчурная отрасль с очень высокими рисками входа, с длительным сроком окупаемости от 10 лет. Инструмент ГПЧ - это договор о распределении рисков между бизнесом и государством", - сказала Титова, выступая на сессии, посвященной инструментам поддержки и развития проектов городской среды на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны".

Она напомнила, что в стране ведется разработка туристических мастер-планов 12 макрорегионов. Эти документы обеспечивают некую предсказуемость для бизнеса, для инвесторов, выстраивается понимание основных векторов развития, объемов проектного номерного фонда. "С применением инструментов ГЧП, концессии и других они могут заниматься развитием туристических кластеров", - сказала Титова.

По ее словам, проектный офис в прошлом году завершил разработку трех пилотных проектов туристических мастер-планов, в числе которых был и план для дальневосточного региона, охватывающий Приморье, Сахалин и Камчатку. Общий турпоток на эти три субъекта составляет 2,8 млн поездок, из которых 80% приходится на Приморье. В целом по стране люди выбирают поездки с бюджетом порядка 20-40 тыс. на человека, при этом на Дальнем Востоке чек начинается от 70-100 тыс. рублей в зависимости от региона. "Это высокосегментный спрос и наша задача формировать инфраструктуру под те бюджетные группы, которые путешествую по регионам", - сказала Титова.

Форум "Малые города: опора большой страны"

Форум проходит 24 июля во Владивостоке. Участие в мероприятии принимают министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный директор фонда "ВЦИОМ" Константин Абрамов, директор по развитию городской среды АО "ДОМ.РФ", главы нескольких российских регионов.

Эксперты обсудят управление комфортной городской средой, инструменты поддержки и развития проектов городской среды и траектории творческого развития малых городов. Предполагается обсудить некоторые типичные проблемы, возникающие при проектировании и создании общественных пространств. Главным событием форума станет подведение итогов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе II Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа.