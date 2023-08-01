Эксперт: первая группа туристов из Китая может посетить РФ по "безвизу" в начале августа

По словам представителя российской туристической ассоциации "Мир без границ" Александра Фолько, в обозримом будущем следует ожидать роста потока отдыхающих в обоих направлениях

ПЕКИН, 1 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Первая пробная группа китайских туристов может приехать в РФ по линии безвизовых групповых турпоездок уже в первой декаде августа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель российской туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Фолько.

"По информации Китайской туристической ассоциации, сначала планируется произвести так называемый тестовый запуск: в КНР будет собрана пробная группа, - рассказал Фолько. - Отправят ее, наверное, в первой декаде августа, чтобы посмотреть, что все работает - после этого будет запущен китайский поток туристов".

По его мнению, в обозримом будущем следует ожидать роста потока отдыхающих в обоих направлениях. "Границы готовы как с российской, так и с китайской сторон. Это значит, что все начинает работать: туристы из РФ уже сейчас могут приезжать в КНР по "безвизу", - добавил эксперт.

Представитель ассоциации отметил, что пока сложно предсказать, вернется ли поток туристов из Китая в Россию к допандемийному уровню. По его словам, сейчас "все упирается в визы: из-за них турпоток искусственно ограничен, однако он мог бы быть гораздо больше"

Активизация туристических поездок

1 августа РФ открыла безвизовый туристический обмен с Китаем, стороны на взаимной основе начинают принимать группы туристов в соответствии с соответствующим межправительственным соглашением. Как заявил ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов, массовый турпоток ожидается не ранее, чем к середине августа - началу сентября.

До пандемии РФ посещали порядка 1-1,4 млн китайских туристов в год. Ожидается, что в связи с запуском "безвиза" турпоток из КНР в Россию в 2023 году составит около 400 тыс. человек.