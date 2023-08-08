В театре им. Вахтангова выразили соболезнования в связи со смертью Юлии Борисовой

В некрологе отмечается, что успех народной артистки СССР от роли к роли был триумфальным, а зрители боготворили ее

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Успех народной артистки СССР, советской и российской актрисы Юлии Борисовой от роли к роли был триумфальным, а зрители боготворили ее, говорится в некрологе, опубликованном на сайте Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова.

"Ее успех от роли к роли был триумфальным, ее боготворили зрители, ей поклонялись коллеги. Юлия Константиновна спокойно, по-королевски внимала почестям и званиям. Хранила эмоции, чтобы выплеснуть их на сцене. Она была и осталась неразгаданной тайной. Ее имя - синоним красоты, достоинства, неповторимости", - говорится в тексте некролога.

В театре также отметили, что многожанровость героинь актрисы поражала. Борисова была непобедима перед жизненными трудностями, героиней на сцене и в жизни.

"Уход Юлии Константиновны для всех нас трагедия, незаживающая рана, память навсегда", - подчеркнули в театре, принося глубокие соболезнования родным и близким актрисы.

"Казалось, что она будет всегда"

Борисова относилась к своим партнерам по сцене внимательно, с любовью и поддержкой. Об этом рассказал ТАСС ее коллега по Вахтанговскому театру, народный артист России, актер Сергей Маковецкий.

"Я видел, как она с любовью смотрела на своих партнеров, очень внимательно смотрела на своих партнеров. И если она видела, что партнер делает замечательно, в этих глазах было столько восторгов и любви - невероятное", - поделился актер. Он рассказал, что знал Борисову и работал с ней более 40 лет и назвал ее "чудесной, тончайшей, удивительной актрисой".

"Не хватит никаких слов, чтобы сказать о том, какой великий человек ушел. Мне казалось, что она будет всегда, - рассказал Маковецкий. - И вдруг такое страшное, оглушающее известие, что не стало Юлии Константиновны Борисовой, великой Борисовой не стало. Очень жалко, невероятно жалко".

Маковецкий вспомнил, что первым спектаклем, который он увидел в Москве, была "Принцесса Турандот", где одну из главных ролей исполнила Борисова.

"Это был золотой состав: Гриценко, Ульянов, Зорин, Лановой, Максакова, Борисова. Это был 1976 год. Но я даже не думал о том, что спустя какое-то время попаду в этот театр и буду рядом, буду со стороны наблюдать за ее очарованием, за ее талантом. А потом спустя какое-то время выйду с ней на сцену в спектакле "Кабанчик" - мы играли сына и маму", - рассказал артист.

Юлия Борисова умерла 8 августа на 99-м году жизни.