В Бурятии на размытом участке БАМа запустят работу одной железнодорожной ветки

РЖД начнет пропускать поезда 23 августа

ТАСС, 22 августа. Монтаж одной железнодорожной ветки на месте размыва Байкало-Амурской магистрали планируется закончить во вторник, на следующий день по ней пойдут пассажирские и грузовые поезда с ограничением скорости движения. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" глава Северо-Байкальского района Бурятии Игорь Пухарев, который назначен руководителем ликвидации ЧС.

"По линии РЖД. Сегодня должно быть закончено монтирование одной ветки железной дороги <...>. И, по планам РЖД, завтра уже начать пропускать пассажирские, грузовые поезда <…> с понижением скорости до 40 км/ч", - сказал Пухарев.

Ранее сообщалось, что холдинг "Российские железные дороги" начал укладывать новый путь рядом с поврежденным участком на месте размыва Байкало-Амурской магистрали.

19 августа утром в районе сельского поселения Холодное Северо-Байкальского района Бурятии ввиду обильных осадков частично разрушилась дамба, в результате чего размыло железнодорожное полотно на 1102-м км перегона Холодная - Нижнеангарск Восточно-Сибирской железной дороги. Движение по указанному участку железнодорожного пути было закрыто. В Бурятии 20 августа ввели режим ЧС регионального характера на территории Северо-Байкальского района.