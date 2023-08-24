Австралийская Woodside Energy договорилась с профсоюзом об отмене забастовки

Компания достигла договоренности с профсоюзами об изменении условий труда своих сотрудников

СИДНЕЙ, 24 августа. /ТАСС/. Австралийская нефтегазовая компания Woodside Energy достигла принципиальной договоренности с профсоюзами об изменении условий труда своих сотрудников, обязав их отказаться от планов по проведению запланированной забастовки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Компания Woodside Energy достигла принципиального соглашения с профсоюзом трудящихся Австралии, профсоюзом работников электротехнической промышленности и другими участниками переговоров о заключении корпоративного соглашения в отношении сотрудников, работающих на морских платформах компании на северо-западном шельфе [материка]", - утверждается в тексте. Договор охватывает все требования трудящихся, "касающихся оплаты труда и прочих условий работы". Отмечается, что профсоюзы обязались не "подавать официальных запросов на проведение забастовок, пока идет процесс" доработки и утверждения этого соглашения.

Ранее агентство Reuters сообщало, что профсоюзы работников морских газовых платформ компании Woodside Energy на шельфе Австралии объявили о планах провести забастовку уже 2 сентября.

В четверг Reuters проинформировал, что работники австралийского подразделения международной нефтегазовой компании Chevron проголосовали за проведение забастовки на двух предприятиях в Горгоне и Уитстоне на северо-западе континента.

10 августа агентство Bloomberg отмечало, что возможные забастовки работников австралийских заводов по производству (СПГ) могут поставить под угрозу 10% мирового экспорта этого вида топлива и спровоцировать резкий рост цен на него по всему миру. Австралия входит в число крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого вида топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в прошлом году стали Япония, Китай и Южная Корея.