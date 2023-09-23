Эксперт назвала некритичной приостановку вакцинации подростков от ковида в РФ

Это не скажется на росте заболеваемости, так как в обществе сохраняется иммунная прослойка, пояснила завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава Елена Малинникова

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Приостановка вакцинации подростков от 12 до 17 лет от ковида из-за обновления состава препарата некритична, это не скажется на росте заболеваемости, так как еще есть иммунная прослойка и хорошо налажена диагностика и лечение заболевания. Такое мнение ТАСС высказала заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Елена Малинникова.

"Это (приостановка вакцинации - прим. ТАСС) пока некритично. Сегодня у нас есть возможности, чтобы защитить подростков не только вакцинацией, но и другими профилактическими мерами. В том числе сохраняется иммунная прослойка населения к вирусу. Тем более мы сегодня видим не такой критичный рост заболеваемости, как в прошлые года", - сказал она.

Малинникова пояснила, что в стране хорошо налажена система выявления новых мутаций коронавируса, что позволяет своевременно реагировать и профилактировать заболевание, а также существующие тест-системы распознают вирус, благодаря чему можно вовремя начать лечение. "Тем более в настоящее время нет предпосылок к тому, что заболевание будет протекать тяжело", - добавила она.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В. И. Покровского Александр Горелов сообщил, что вакцинация подростков от ковида в России приостановлена из-за обновления вакцинного состава препарата и проведения клинических исследований. Горелов пояснил, что в первую очередь исследования будут проходить для людей от 18 до 60 лет, после получения результатов будет приниматься решение о разрешении вакцинации пожилых людей и подростков.