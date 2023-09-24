Папа Римский приехал на церемонию прощания с Джорджо Наполитано

Она началась в здании итальянского Сената

РИМ, 24 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск посетил церемонию прощания с бывшим президентом Италии Джорджо Наполитано, которая началась в воскресенье в здании Сената и продолжится в понедельник.

"Сегодня Папа Франциск посетил церемонию прощания с президентом Джорджо Наполитано, чтобы своим присутствием и молитвой выразить личную привязанность к нему и его семье, а также почтить его великие заслуги перед Италией", - говорится в сообщении пресс-службы Святого престола.

Наполитано умер 22 сентября на 99-м году жизни. Церемонию прощания в воскресенье посетил президент республики Серджо Маттарелла, премьер Джорджа Мелони и другие итальянские политики. Похороны состоятся во вторник, 26 сентября, на площади перед парламентом и будут носить светский характер. Почетному президенту, пожизненному сенатору, будут отданы государственные почести. Во всех госучреждениях и дипломатических представительствах Италии в знак траура приспущены флаги.

Наполитано занимал пост главы государства с 2006 по 2015 год. В 2013 году он стал первым в истории Итальянской Республики переизбранным президентом. Наполитано ушел в отставку досрочно по возрасту в 2015 году. На тот момент ему было 89 лет.

В связи со смертью Наполитано президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему итальянскому коллеге Маттарелле. В годы президентства Наполитано неоднократно встречался с российским лидером. Он также приезжал в РФ в 2008 году.