В Краснодоне в ЛНР несколько детсадов и школ перевели на дистант после обстрела

Как отметил глава республики Леонид Пасечник, в восстановительных работах принимают участие специалисты из регионов-шефов

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Три детских сада и четыре школы перевели на дистанционное обучение в Краснодоне Луганской Народной Республики (ЛНР), который подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"В целях обеспечения безопасности наших детей и непрерывности их учебного процесса было принято решение с 26 сентября три детсада и четыре школы Краснодона временно перевести на дистанционное обучение. Как только все последствия будут устранены и помещения восстановлены, дети вернутся в классы", - написал глава ЛНР.

В понедельник ВСУ нанесли удар по промышленному объекту в Краснодоне, в результате чего, по предварительным данным, два человека погибли и еще трое получили ранения.

Пасечник подчеркнул, что городская администрация совместно с профильными ведомствами приступили к оценке объемов восстановительных работ. "Очень важно, что Краснодон не остался один на один со своей бедой - кроме республиканских предприятий к восстановительным работам присоединились специалисты регионов-шефов. На помощь краснодонцам вышли бригады Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва, Республики Коми, Ульяновской области", - отметил он.