В Новосибирской области приостановили вакцинацию от COVID-19

Она не входит в календарь плановых прививок, пояснила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова

НОВОСИБИРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Вакцинацию от COVID-19 приостановили в Новосибирской области, поскольку она не входит в календарь плановых прививок. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

"В настоящий момент вакцинация против коронавирусной инфекции не проводится, потому что по СанПиНам [санитарным правилам и нормам] [она проводится] по эпидпоказаниям, у нас в плановую вакцинацию по календарю она не входит", - сказала она, уточнив, что сейчас в регионе можно привиться против гриппа.

В понедельник глава областного Минздрава Константин Хальзов сообщил о введении масочного режима в больницах региона, в регионе за неделю зарегистрировали почти 27 тыс. человек, заболевших ОРВИ. За сутки диагноз COVID-19 поставили девяти жителям области.

По словам Аксеновой, ежедневно в регионе регистрируются случаи коронавирусной инфекции - от 3 до 10 случаев в сутки. "В сентябре мы по сравнению с августом и июлем видим небольшой процент, который пока не составляет нагрузку на наши подведомственные медорганизации, именно по ОРВИ", - сказала она.

Как отметила заместитель министра, в поликлиниках региона действует разделение потоков пациентов с признаками и без признаков ОРВИ. В стационарах сохраняется рекомендательный масочный режим, он препятствует распространению заболеваний. Также на уровне стационаров сохраняется усиленный режим по снижению допуска родственников.