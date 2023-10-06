Эксперт заявил, что выбор лауреата премии мира 2023 года не соответствует воле Нобеля

По словам директора Транснационального фонда исследований мира и будущего в Лунде доктора Яна Оберга, премия присуждена человеку, не связанному с борьбой за мир

СТОКГОЛЬМ, 6 октября. /ТАСС/. Норвежский нобелевский комитет в выборе лауреата премии мира этого года вновь отступил от завещания Альфреда Нобеля. Такое мнение выразил директор Транснационального фонда исследований мира и будущего (TFF) в шведском Лунде доктор Ян Оберг, отметивший, что премия присуждена человеку, не связанному с борьбой за мир.

"Иранская защитница прав женщин Наргес Мохаммади заслуживает всех премий в области прав человека в мире. Однако Нобелевская премия мира присуждается именно "лицу, добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания", - напомнил он в комментарии, поступившем в распоряжение ТАСС. - Награда этого года ничего из этого не отражает. В условиях войны и безудержного политического милитаризма, бушующего в Европе, и холодной войны против Китая комитету не удалось найти кого-то, кто работал бы во исполнение благородной воли Нобеля, вместо этого он снова грубо нарушает эту волю".

Политолог задался вопросом, как долго комитет может продолжать "отклоняться от своего юридического мандата, не подвергаясь расследованию". По его словам, премия "полностью соответствует интересам США и НАТО: косвенно она поддерживает преследование Вашингтоном Ирана после смены режима в 1953 году и его постоянные нарушения прав человека путем удушающих первичных и вторичных санкций".

Нобелевская премия мира 2023 года присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади. Как отмечается в мотивировочной части решения, премию вручат за "за ее борьбу против угнетения женщин", а также "борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".