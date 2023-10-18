Общественник прокомментировал намерение РФ добиваться экстрадиции нациста из Канады

Руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер считает, что власти Канады не станут выдавать украинского нациста Ярослава Хунку (Гуньку)

ОТТАВА, 18 октября. /ТАСС/. Власти Канады не станут выдавать украинского нациста Ярослава Хунку (Гуньку), экстрадиции которого, согласно заявлению министра обороны РФ Сергей Шойгу, собирается добиваться Россия. Об этом заявил корреспонденту ТАСС руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер.

"Заявление Шойгу очень сильное и указывает на то, что у России есть доказательства причастности Хунки к военным преступлениям, но Канада его не выдаст. Здесь будут делать все, чтобы затянуть это дело и дать ему спокойно умереть, как это было с делом нациста [Гельмута] Оберлендера", - сказал он. Мицнер пояснил, что в случае выдачи Хунки "случится прецедент, который будет иметь большие последствия для многих осевших в Канаде нацистов". "Кроме того, в таком случае выдачи Хунки и других преступников может затребовать и Польша", - добавил общественник.

Ранее Шойгу поручил проработать с правоохранителями РФ и Белоруссии обращение к Интерполу и Канаде на экстрадицию военного преступника Ярослава Хунки с целью "проведения публичного судебного процесса". В заявлении Шойгу уточняется, что "факты непосредственного участия нациста Гуньки в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда - территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности". Отмечается, что подобные преступления против человечности не имеют никаких сроков давности.

22 сентября во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста, в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция" ("Галичина"). Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера Палаты общин (нижняя палата) парламента Энтони Роты, который взял вину за приглашение нациста на себя. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. 27 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

Дело Оберлендера

Гельмут Оберлендер родился 15 февраля 1924 года в селе Молочанск Запорожской области. После оккупации Украины немецкими войсками в 1941 году он был мобилизован в качестве переводчика и служил в зондеркоманде СС-10 "а". После капитуляции Германии ему удалось скрыться и избежать уголовной ответственности и спрятаться в Канаде. В декабре 2019 года Верховным судом Канады в отношении Оберлендера, скрывшего от канадских властей факт участия в зондеркоманде, было принято решение о лишении его канадского паспорта, выданного в 1960 году.

После этого дело о возможной депортации нацистского палача уже рассматривали миграционные власти Канады. В начале февраля 2020 года Следственный комитет России в рамках дела об уничтожении фашистами воспитанников Ейского детского дома в 1942 году запросил у Канады материалы в отношении Оберлендера, который подозревался в причастности к данному преступлению. Оберлендер умер в 2021 году.