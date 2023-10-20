Бурятия поможет восстановить еще одну школу в Старобешевском районе ДНР

Как сообщили в правительстве республики, в здании планируют заменить кровлю, систему водоснабжения и водоотведения

УЛАН-УДЭ, 20 октября. /ТАСС/. Строители из Бурятии помогут восстановить в 2024 году старобешевскую школу №2 в Донецкой Народной Республике. Это будет уже вторая школа, отремонтированная в подшефном регионе, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

"В следующем году Бурятия продолжит восстанавливать социальную и жилую инфраструктуру Старобешевского района ДНР. Один из таких объектов - школа №2. В здании планируют заменить кровлю, систему водоснабжения и водоотведения", - сообщили в пресс-службе.

Котельная образовательного учреждения находится в подвальном помещении и не советует нормам безопасности, отметил в ходе рабочей поездки в подшефный регион зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Кроме того, выявлен дефект трубы. "Будем прорабатывать вопрос по демонтажу старой и строительству новой котельной. В ближайшее время решим, какой объем средств может понадобиться. Планируем так же, как и в старобешевской школе №1, поставить модульную газовую котельную", - приводит пресс-служба слова Луковникова.

По состоянию на вторую декаду октября Бурятия выполнила все запланированные на 2023 год работы в Старобешевском районе ДНР. Как пояснили ТАСС в Минстрое республики, отведенные сроки соблюдены на всех 16 объектах. На ремонт и строительство было направлено более 250 млн рублей.

Строители обновили старобешевскую школу №1: отремонтирован корпус начальных классов, полностью заменены полы, окна, двери, потолки и фасад. Еще один из крупных объектов - водовод Кипучая Криница - Старобешево, который обеспечил бесперебойным водоснабжением жителей поселка Старобешево (более 6 тыс. человек), а также всю социальную инфраструктуру. Рабочие проложили и спаяли почти 10 км новых труб.

16 июня 2022 года во время поездки в ДНР глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом, с этого момента регион начал оказывать помощь подшефному району ДНР. В 2022 году Бурятия помогла отремонтировать 52 социальных объекта: школы, детские сады, многоквартирные дома, району переданы грузовые автомобили, оргтехника, компьютеры и учебники для школ, на эти цели было выделено порядка 500 млн рублей. Около 100 детей из ДНР отдохнули летом прошлого и этого года в оздоровительных лагерях на берегу Байкала.