В аэропорту Махачкалы усилили меры безопасности в связи с акцией протеста

Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур взяли под усиленную охрану территорию аэропорта Махачкалы в связи с проходящей на ней акцией протеста. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах Дагестана.

"Аэропорт Махачкалы в связи с несанкционированной акцией находится под усиленной охраной силовиков", - сказал собеседник агентства.

Ранее несколько сотен человек собрались на территории аэропорта на акцию протеста, они выступают против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта.

Росавиация сообщила, что аэропорт временно закрыт "в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта". Рейсы перенаправляются на другие аэродромы.