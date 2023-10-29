29 октября, 18:58

В аэропорту Махачкалы усилили меры безопасности в связи с акцией протеста

Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур взяли под усиленную охрану территорию аэропорта Махачкалы в связи с проходящей на ней акцией протеста. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах Дагестана.

"Аэропорт Махачкалы в связи с несанкционированной акцией находится под усиленной охраной силовиков", - сказал собеседник агентства.

Ранее несколько сотен человек собрались на территории аэропорта на акцию протеста, они выступают против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта.

Росавиация сообщила, что аэропорт временно закрыт "в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта". Рейсы перенаправляются на другие аэродромы. 

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© Информационное агентство ТАСС
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