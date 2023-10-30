СМИ: установление причин смерти Мэттью Перри займет несколько месяцев

По данным газеты Los Angeles Times, запрещенных наркотических препаратов у актера не обнаружили

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Установление причин смерти актера Мэттью Перри, сыгравшего Чендлера Бинга в сериале "Друзья" (Friends, 1994-2004), займет несколько месяцев. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

По ее информации, причина смерти актера не установлена. Офис коронера округа Лос-Анджелес начал расследование, которое, вероятно, займет несколько месяцев и будет включать токсикологические тесты. Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что запрещенных наркотических препаратов у актера обнаружено не было. Полиция планирует провести экспертизу лекарственных средств, обнаруженных в доме, пишет газета.

Тело Перри, умершего в возрасте 54 лет, нашли 28 октября в его доме в штате Калифорния.

"Друзья" рассказывают о жизни шестерых приятелей на Манхэттене (Нью-Йорк). Телекомпания NBC транслировала сериал с сентября 1994 года по май 2004 года. Всего было снято 236 эпизодов. Сериал завоевал шесть телевизионных премий "Эмми" и одну кинопремию "Золотой глобус".